Cronaca / Valle Cavallina
Martedì 07 Ottobre 2025

Cenate Sotto, investita da un furgone: grave ciclista 70enne

L’INCIDENTE. Sulla provinciale 69, nel primo pomeriggio di martedì 7 ottobre. La donna in ospedale in codice rosso.

Monica Armeli
Monica Armeli
Il luogo dell’incidente a Cenate Sotto
Il luogo dell’incidente a Cenate Sotto

Cenate Sotto

Grave incidente stradale nel pomeriggio di martedì 7 ottobre a Cenate Sotto, lungo la strada provinciale 69. Secondo le prime informazioni, una ciclista di 70 anni è stata investita da un furgone.

L’incidente a Cenate Sotto

La donna ha riportato un trauma all’arto inferiore ed è stata soccorsa in codice rosso. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, un’ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, la ciclista è stata trasportata in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano. Alla guida del furgone c’era un uomo di 28 anni, che non ha necessitato di ricovero. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare le eventuali responsabilità.

