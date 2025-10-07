Cenate Sotto, investita da un furgone: grave ciclista 70enne

L’incidente a Cenate Sotto

La donna ha riportato un trauma all’arto inferiore ed è stata soccorsa in codice rosso. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, un’ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, la ciclista è stata trasportata in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano. Alla guida del furgone c’era un uomo di 28 anni, che non ha necessitato di ricovero. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare le eventuali responsabilità.