Endine, il lago ghiacciato già scongela. Un sogno durato un weekend

Il gioco è bello quando dura poco, recita un vecchio adagio, e può essere usato per riassumere i sentimenti degli amministratori e dei cittadini del lago d’Endine: il ghiaccio che lo scorso weekend ha richiamato migliaia di persone ha già iniziato a sciogliersi, per il rialzo delle temperature e la pioggia del 14 gennaio.

Appuntamento al prossimo inverno

La lamina si è via via assottigliata e l’acqua ha ripreso possesso della superficie anche tra Monasterolo e Spinone al lago, dove aveva iniziato a formarsi all’Epifania. La magia e lo spettacolo del ghiaccio, verosimilmente, torneranno il prossimo anno: per chi vive in Val Cavallina, il weekend del 10 e 11 gennaio ha confermato da un lato che lo spettacolo naturale abbinato alla possibilità di una camminata o di una pattinata sul lago, ha grandi potenzialità turistiche ed economiche richiamando visitatori da tutta la Lombardia; dall’altro, fa venire qualche mal di capo a sindaci che devono gestire questi flussi. Anche quest’anno, come avviene dal 2019, hanno preferito puntare sui cartelli affissi sulle sponde che segnalano i pericoli invece che ricorrere a un’ordinanza di divieto, ma di difficile applicazione. Sabato 10 e domenica 11 gennaio hanno osservato con attenzione l’andirivieni di persone, e la domenica sera hanno tirato un sospiro di sollievo: nessuno si era fatto male. I disagi a quel punto erano tutti per gli automobilisti della statale 42, per ore in colonna.