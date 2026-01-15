Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Cavallina
Giovedì 15 Gennaio 2026

Endine, il lago ghiacciato già scongela. Un sogno durato un weekend

CLIMA. «Colpa» di pioggia e rialzo delle temperature. La magia e lo spettacolo, verosimilmente, torneranno il prossimo anno.

Giuseppe Arrighetti
Giuseppe Arrighetti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Addio ghiaccio sul lago d’Endine
Addio ghiaccio sul lago d’Endine

Il gioco è bello quando dura poco, recita un vecchio adagio, e può essere usato per riassumere i sentimenti degli amministratori e dei cittadini del lago d’Endine: il ghiaccio che lo scorso weekend ha richiamato migliaia di persone ha già iniziato a sciogliersi, per il rialzo delle temperature e la pioggia del 14 gennaio.

Appuntamento al prossimo inverno

La lamina si è via via assottigliata e l’acqua ha ripreso possesso della superficie anche tra Monasterolo e Spinone al lago, dove aveva iniziato a formarsi all’Epifania. La magia e lo spettacolo del ghiaccio, verosimilmente, torneranno il prossimo anno: per chi vive in Val Cavallina, il weekend del 10 e 11 gennaio ha confermato da un lato che lo spettacolo naturale abbinato alla possibilità di una camminata o di una pattinata sul lago, ha grandi potenzialità turistiche ed economiche richiamando visitatori da tutta la Lombardia; dall’altro, fa venire qualche mal di capo a sindaci che devono gestire questi flussi. Anche quest’anno, come avviene dal 2019, hanno preferito puntare sui cartelli affissi sulle sponde che segnalano i pericoli invece che ricorrere a un’ordinanza di divieto, ma di difficile applicazione. Sabato 10 e domenica 11 gennaio hanno osservato con attenzione l’andirivieni di persone, e la domenica sera hanno tirato un sospiro di sollievo: nessuno si era fatto male. I disagi a quel punto erano tutti per gli automobilisti della statale 42, per ore in colonna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Monasterolo del Castello
Tempo libero
Turismo
Ambiente
natura
Economia, affari e finanza
Turismo, Tempo libero