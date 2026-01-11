Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Cavallina
Domenica 11 Gennaio 2026

Lago d’Endine, pienone per il ghiaccio: «Ma serve attenzione»

IL GELO. Nel weekend centinaia di pattini tra Monasterolo e Spinone. Dai sindaci l’appello alla prudenza: «Fenomeno bellissimo ma pericoloso».

Giuseppe Arrighetti
Giuseppe Arrighetti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Sono giorni di pienone sul lago d’Endine: in tanti sono affascinati dalla lastra di ghiaccio, ma i cartelli sono chieri: è pericoloso salirci
Sono giorni di pienone sul lago d’Endine: in tanti sono affascinati dalla lastra di ghiaccio, ma i cartelli sono chieri: è pericoloso salirci

Ha iniziato a ghiacciare all’Epifania e probabilmente già lunedì, con le previsioni del meteo che indicano pioggia, inizierà a sciogliersi. Ecco perché già sabato centinaia di persone hanno raggiunto il lago di Endine per pattinare tra Monasterolo del Castello (molti) e Spinone al lago (pochi) mentre nessuno si è avventurato verso Ranzanico e Endine Gaiano, dove la sottile lamina di ghiaccio era circondata dall’acqua. Anche quest’anno, come succede ormai dal 2019, le amministrazioni comunali hanno puntato sulla prevenzione e sull’informazione, con una serie di cartelli appesi sulle sponde che avvisano dei pericoli.

Simone Scaburri, sindaco di Spinone, sottolinea che «la situazione nel mio paese è tranquilla, non c’è molta gente sul lago: la lastra di ghiaccio ha uno spessore di pochi centimetri e io preferisco non salirci sopra. A tutti – aggiunge – raccomando la massima attenzione perché sappiamo che si tratta di un bellissimo fenomeno atteso ogni anno, ma che le amministrazioni comunali non sono in grado di tenere sotto controllo: non possiamo conoscere né l’estensione né la tenuta della lastra e quindi ripeto sempre che si tratta di un fenomeno estremamente delicato, tanto affascinante quanto pericoloso. Da due anni – continua – abbiamo posizionato vicino al lago una pista per il pattinaggio, così le persone possono venire, camminare, fotografare il lago, e chi vuole divertirsi in sicurezza. Se proprio qualcuno vuole salire sul lago, lo faccia con la massima attenzione e prudenza».

Così, c’è chi preferisce restare sulle sponde e farsi un selfie da spedire subito agli amici, chi appoggia la punta del piede e prova a spingere per capire se avventurarsi o meno, chi invece non ha dubbi e arriva al lago con il borsone da cui spuntano i pattini da ghiaccio. «Da piccola venivo a pattinare – racconta Chiara Marilli di Bergamo – e oggi abbiamo portato alcuni amici a vedere questo lago. Ma abbiamo anche appena sentito un “crack” e preferiamo restare sulla terraferma!». Stesso approccio anche per Gigliola Nicoli e Graziana Rametti, due amiche di Casazza. «Ci salivo – racconta la prima - quando avevo 15 o 20 anni, andavo a fino a Endine senza problemi, ma adesso non me la sento». «Sempre affascinante, vero? - domanda la seconda – Per noi che abitiamo qui vicino è anche comodo: veniamo a piedi, ci facciamo una passeggiata, ma salirci sopra, secondo me, è troppo rischioso. Ha iniziato a ghiacciare appena pochi giorni fa, e secondo me non è ancora solido. Gustiamoci lo spettacolo e speriamo che non succeda niente».

Sabato mattina l’eliambulanza ha sorvolato il lago di Endine e qualcuno ha subito pensato al peggio, ma Areu non ha registrato alcun incidente: un pattinatore, che non si è accorto di una buca, si è bagnato piedi e gambe, ma per segnalare i punti pericolosi sono state posizionati mucchi di canne di bambù; nel pomeriggio, è stato pure avvistato un giovane che, in una buca, ci è entrato fino al collo per una seduta di crioterapia fai da te. «È uno spettacolo assoluto – aggiunge Davide Trapletti, a passeggio insieme alla sua bambina che vorrebbe già provare a pattinare –. Quest’anno mi sembra più contenuto del solito, limitato qui davanti a Monasterolo».

lago endine ghiacciato
lago endine ghiacciato
(Foto di Marta Todeschini)

In effetti è il «cornèl» di questo paese il punto più freddo e in ombra del lago: non a caso, qui in passato c’era una ghiacciaia. «La mia compagna aveva un po’ paura a camminare sul ghiaccio – aggiunge Giuliano Maffeis di Albino – e quando ha sentito un rumore ha preferito scendere. Il lago di Endine rimane bellissimo: noi ci veniamo sempre anche d’estate per andare in sup». In caso di emergenza, da tre anni viene portata sul lago una scala a pioli collegata a un cavalletto a cui è attaccato un salvagente, ma più che altro si vedono slitte e bob con a bordo bambini piccoli trainati dai genitori e c’è chi non rinuncia a portare anche l’amico a quattro zampe. «Quando sono arrivata ho detto soltanto “wow!” – racconta Danieli Da Costa, partita da Bergamo –. È bellissimo vedere lo spettacolo del lago ghiacciato, è un regalo per tutti e voglio approfittarne prima che piova». Prima di iniziare il turno di lavoro, Elena Meni di Grone non ha resistito al richiamo dei pattini: «Ogni anno, quando ghiaccia, ne approfitto: è comodo e divertente».

La scala per il recupero di chi è in difficoltà, in una foto d’epoca
La scala per il recupero di chi è in difficoltà, in una foto d’epoca
La scala con il salvagente comparsa sulla superficie
La scala con il salvagente comparsa sulla superficie

Dal municipio osserva il lago anche Gabriele Zappella, sindaco di Monasterolo: «Negli ultimi dieci anni le condizioni climatiche sono molto cambiate: la fascia di lago su cui la gente si sente sicura quando sale si è progressivamente ridotta, così come i giorni di durata del fenomeno. Nelle prossime ore è prevista pioggia e se così sarà la lastra inizierà subito a sciogliersi. Per noi di Monasterolo il lago ghiacciato è un simbolo della nostra identità: chiediamo a tutti di avvicinarsi con rispetto, come succede quando si affronta un sentiero in montagna d’estate. La natura esige rispetto, e questo è l’approccio per viverla al meglio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Monasterolo del Castello
Bergamo
Endine Gaiano
Ranzanico
Meteo
Cambiamenti climatici
Previsioni
Tempo libero
Svaghi (generico)
Turismo
Giuseppe Arrighetti
Simone Scaburri
Chiara Marilli
Davide Trapletti
Areu