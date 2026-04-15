Il parco guarda all’estate, cercasi gestore per il chiosco alle Stanze di Trescore

Il primo tentativo risale alla primavera scorsa, ma il bando in quell’occasione era andato deserto. O meglio, c’era stato il confronto con diversi operatori, ma alla fine non erano arrivate candidature ufficiali, cosa che invece si spera quest’anno, anche a fronte del fatto che il parco e il suo chiosco puntano a diventare un punto di riferimento non solo per i residenti di Trescore, ma di tutto il territorio e dei visitatori.

«L’edificio è finito ma non arredato – spiega Marco Belotti, assessore con delega a Sport, turismo, tempo libero e attività produttive –, e per rendere il bando più appetibile abbiamo abbassato gli importi previsti per l’allestimento. All’interno ci sono gli spazi per cucina, bancone e sala riscaldata e raffrescata, all’esterno c’è l’area di pertinenza». L’edificio, realizzato in calcestruzzo a vista, acciaio e vetro, ha raggiunto la classificazione energetica Nzeb, trattandosi di una struttura ad altissima efficienza. Per realizzarla il Comune aveva investito 846mila euro, 500mila dei quali cofinanziati dalla Regione. Un progetto che l’amministrazione del sindaco Danny Benedetti aveva fortemente voluto nell’ambito di un più ampio progetto di riqualificazione del parco Le Stanze, che comprende anche una zona sportiva all’aperto con area fitness, campi sportivi polivalenti e un’area giochi per bambini.