Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Cavallina Giovedì 25 Giugno 2026

Laghi d’Iseo, Endine, Gaiano e Giudici: acque eccellenti per la stagione balneare

I RISULTATI. I controlli di Ats Bergamo confermano la qualità delle acque: tutti i punti sono eccellenti, tranne una località del lago di Endine classificata buona.

Lettura meno di un minuto.
Laghi d’Iseo, Endine, Gaiano e Giudici: acque eccellenti per la stagione balneare
Turisti sul lago d’Iseo

Bergamo

Acque promosse nei laghi bergamaschi per la stagione balneare 2026. Secondo i controlli di Ats Bergamo, tutti i punti monitorati risultano classificati come «eccellenti», con una sola eccezione sul lago di Endine, dove la località Gerù, a Endine Gaiano, è indicata come «buona».

La classificazione viene determinata dal Ministero della Salute sulla base delle analisi microbiologiche degli ultimi quattro anni, in questo caso riferite alle stagioni 2022, 2023, 2024 e 2025, ed è stata confermata dall’analisi preliminare effettuata nell’aprile 2026.

Balneazione nei laghi bergamaschi

Il monitoraggio è affidato alla Struttura complessa di Igiene e Sanità pubblica, Salute-

Laghi d’Iseo, Endine, Gaiano e Giudici: acque eccellenti per la stagione balneare
Lago di Endine
(Foto di Domenico Canobbio)

Ambiente di Ats Bergamo. Durante la stagione balneare, da aprile a settembre, vengono effettuati campionamenti mensili.

I controlli riguardano 20 località sulla sponda bergamasca del lago d’Iseo, 14 sul lago di Endine, una sul lago di Gaiano, a Endine Gaiano, e una sul lago Giudici, a Rogno.

Controlli Ats su lago d’Iseo, Endine, Gaiano e Giudici

Laghi d’Iseo, Endine, Gaiano e Giudici: acque eccellenti per la stagione balneare
Lovere Le acque del lago dopo il tramont
(Foto di Tranquillo Ferri)

Le analisi microbiologiche cercano in particolare la presenza di Escherichia coli ed enterococchi intestinali, indicatori di possibili contaminazioni di origine fecale. In caso di superamento dei limiti anche in un solo campione, il sindaco deve adottare un divieto temporaneo di balneazione nella zona interessata.

Ats segnala inoltre che la classificazione delle acque balneabili non tiene conto del fenomeno dell’eutrofizzazione, legato alla crescita anomala di alghe nei laghi a lento ricambio. Per questo vengono monitorati anche i cianobatteri, che in presenza di livelli elevati possono portare a provvedimenti temporanei di divieto a tutela della salute pubblica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Endine Gaiano
Rogno
Mari, Oceani, Laghi
Salute
Risorse naturali
Ambiente
ATS BERGAMO
Ministero della Sanità