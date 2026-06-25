Laghi d’Iseo, Endine, Gaiano e Giudici: acque eccellenti per la stagione balneare
I RISULTATI. I controlli di Ats Bergamo confermano la qualità delle acque: tutti i punti sono eccellenti, tranne una località del lago di Endine classificata buona.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Acque promosse nei laghi bergamaschi per la stagione balneare 2026. Secondo i controlli di Ats Bergamo, tutti i punti monitorati risultano classificati come «eccellenti», con una sola eccezione sul lago di Endine, dove la località Gerù, a Endine Gaiano, è indicata come «buona».
La classificazione viene determinata dal Ministero della Salute sulla base delle analisi microbiologiche degli ultimi quattro anni, in questo caso riferite alle stagioni 2022, 2023, 2024 e 2025, ed è stata confermata dall’analisi preliminare effettuata nell’aprile 2026.
Balneazione nei laghi bergamaschi
Il monitoraggio è affidato alla Struttura complessa di Igiene e Sanità pubblica, Salute-
Ambiente di Ats Bergamo. Durante la stagione balneare, da aprile a settembre, vengono effettuati campionamenti mensili.
I controlli riguardano 20 località sulla sponda bergamasca del lago d’Iseo, 14 sul lago di Endine, una sul lago di Gaiano, a Endine Gaiano, e una sul lago Giudici, a Rogno.
Controlli Ats su lago d’Iseo, Endine, Gaiano e Giudici
Le analisi microbiologiche cercano in particolare la presenza di Escherichia coli ed enterococchi intestinali, indicatori di possibili contaminazioni di origine fecale. In caso di superamento dei limiti anche in un solo campione, il sindaco deve adottare un divieto temporaneo di balneazione nella zona interessata.
Ats segnala inoltre che la classificazione delle acque balneabili non tiene conto del fenomeno dell’eutrofizzazione, legato alla crescita anomala di alghe nei laghi a lento ricambio. Per questo vengono monitorati anche i cianobatteri, che in presenza di livelli elevati possono portare a provvedimenti temporanei di divieto a tutela della salute pubblica.
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