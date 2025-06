Spaccio nelle campagne della Bergamasca, due arresti

Nella serata di mercoledì 11 giugno i carabinieri hanno arrestato in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due cittadini marocchini senza fissa dimora, di 48 e 21 anni.

Operazione scaturita da un’indagine lampo, avviata dopo numerose segnalazioni di cittadini esasperati dalla crescente attività di spaccio. I militari hanno individuato l’auto utilizzata dai due per spostarsi tra Bolgare, Carobbio degli Angeli e San Paolo d’Argon, dove occultavano le sostanze in zone rurali.

L’operazione e il sequestro

Durante il pedinamento, i carabinieri hanno documentato i movimenti sospetti dei due, che si fermavano in punti ben precisi lungo strade secondarie o sentieri sterrati. In questi luoghi sono stati rinvenuti oltre 510 grammi di eroina, 29,5 di cocaina, 29 di hashish, diversi bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, un martello. Nel portafoglio del 48enne, inoltre, 840 euro in contanti.

Quest’ultimo ha ammesso le proprie responsabilità durante l’udienza di convalida, mentre il 21enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Per il più anziano è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per il più giovane il divieto di dimora in provincia di Bergamo.