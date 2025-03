Trescore, donna investita da un furgone e schiacciata contro un muro: è grave

Incidente grave a Trescore, poco prima delle 14 di giovedì 20 marzo: una donna di 55 anni è stata investita da un furgone in via Pasinetti, rimanendo schiacciata tra il veicolo e il muro di recinzione di un edificio. I gravi traumi alla testa, all’addome e a una gamba hanno richiesto il trasporto all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre ad ambulanza e automedica, i carabinieri di Trescore per i rilievi.