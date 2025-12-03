Colere ai cancelletti: rifugi a nuovo, più neve artificiale e belvedere

Colere continua a crescere: l’apertura della nuova stagione sciistica, in programma per venerdì 5 dicembre, sarà segnata dalla presentazione di tante novità, che arricchiranno l’offerta della stazione rinata nel 2023 dopo un inverno di stop. Rifugi messi a nuovo, potenziamento dell’innevamento e pure la chicca di una nuova terrazza panoramica sono pronti ad accogliere gli appassionati di sci e non solo che sceglieranno la località della Valle di Scalve. Con i 10 milioni investiti nel corso di quest’anno, supera i 30 milioni la cifra complessiva con cui Rs Impianti ha rilanciato Colere, nell’attesa che decolli il progetto – al momento ancora fermo al palo – del collegamento intervallivo con Lizzola. Un investimento, precisa la società, «finalizzato a trasformare Colere in una destinazione montana moderna e fruibile tutto l’anno».