Vilminore, il rifugio Tagliaferri va al Comune. Si prepara il bando per il gestore

Quarant’anni di gestione

Da lì Cesco – che nel marzo scorso ha festeggiato i suoi ottant’anni – ha sempre gestito direttamente il rifugio, avvalendosi della collaborazione di figlie e nipoti e diventando un’icona indiscussa della montagna bergamasca, per il suo stile che ancora conserva un’accoglienza genuina, all’insegna della tradizione e dell’amicizia. Nell’estate del 2025 ha tagliato il traguardo da record dei quarant’anni di gestione senza soluzione di continuità. Ma quest’anno la prosecuzione della sua gestione, un po’ a sorpresa per i non addetti ai lavori, non è affatto sicura. Il consiglio comunale di Vilminore di Scalve, riunitosi martedì 19 maggio, ha dovuto approvare due atti che interessano proprio il rifugio Tagliaferri, situato sul territorio del comune di Schilpario, ma su un appezzamento di terra che è di proprietà del Comune di Vilminore. Nel 1996, quando il rifugio era già attivo da una decina d’anni, venne regolarizzata la sua situazione, con la concessione trentennale del diritto di superficie del terreno su cui sorge il rifugio, che passò dal Comune di Vilminore gratuitamente nelle mani della sezione Cai di Bergamo.