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Cronaca / Valle Imagna Giovedì 27 Agosto 2026
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CercaBergamo, hai indovinato il dettaglio misterioso? Ecco la soluzione e la storia che nasconde

IL GIOCO DELL’ESTATE. Lunedì l’indizio e il quiz della dodicesima e ultima puntata nel nostro gioco dell’estate, riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo. Ecco ora la soluzione.

Lettura 1 min.
Paolo Doni
Paolo Doni Vicecaporedattore
CercaBergamo, hai indovinato il dettaglio misterioso? Ecco la soluzione e la storia che nasconde
Il dettaglio misterioso

Bergamo

Una maniglia in mezzo alla natura era il dettaglio da indovinare questa settimana con il nuovo e ultimo appuntamento della rubrica «CercaBergamo». Avete capito dove si trova? Avete risposto al sondaggio? In questa puntata sveliamo la soluzione e vi raccontiamo la storia di questo luogo. Il gioco è riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo, edizione cartacea o digitale.

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