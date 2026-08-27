CercaBergamo, hai indovinato il dettaglio misterioso? Ecco la soluzione e la storia che nasconde

Una maniglia in mezzo alla natura era il dettaglio da indovinare questa settimana con il nuovo e ultimo appuntamento della rubrica «CercaBergamo». Avete capito dove si trova? Avete risposto al sondaggio? In questa puntata sveliamo la soluzione e vi raccontiamo la storia di questo luogo. Il gioco è riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo, edizione cartacea o digitale.