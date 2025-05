È morto «Piccolo» uno degli ultimi partigiani bergamaschi, aveva 103 anni

Chi era Battista Gotti

La testimonianza nel progetto «Noi partigiani»

Intervistato nel febbraio 2020, la memoria del «Piccolo» continuerà a vivere nel progetto «Noi partigiani» . La sua è una testimonianza ricca e lucida, che interroga costantemente sui sacrifici e sulle condizioni di vita dei partigiani in montagna e dei collegamenti della Resistenza. Una memoria che non è scontata e apre le porte ad una visione molto umana dei ribelli e di questo gruppo delle Fiamme Verdi.

Il cordoglio del presidente dell’Anpi

«Perdiamo un testimone lucido e appassionato della Resistenza in Valle Imagna – dice Mauro Magistrati -. Ha saputo trasmettermi la profonda umanità dei ribelli e le difficili condizioni di vita che hanno patito i partigiani in montagna. Non lo dimenticheremo, così come non dimenticheremo il suo contributo per una Italia libera perché liberata dal nazifascismo. Grazie Battista, che la terra ti sia lieve».