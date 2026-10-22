Frana a Berbenno per il maltempo: strada chiusa e auto messe in salvo

Intorno all’una della notte tra mercoledì e giovedì 22 ottobre, le intense piogge cadute durante la giornata hanno provocato uno smottamento di sassi a Berbenno, in località Spassada, poco prima della frazione di Ca’ Previtali, lungo la strada verso Selino Alto (a Sant’Omobono Terme).

«Siamo subito intervenuti all’una di notte con i Vigili del fuoco di Zogno e la Protezione civile di Palazzago – ha spiegato il sindaco Manuel Locatelli –. Abbiamo posizionato un presidio fisso per impedire il transito e garantire la sicurezza della zona. Insieme ai Vigili del fuoco ci siamo poi recati dai residenti delle abitazioni soprastanti per assisterli e far spostare le loro auto prima che rimanessero bloccate».