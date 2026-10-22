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Cronaca / Valle Imagna Giovedì 22 Ottobre 2026

Frana a Berbenno per il maltempo: strada chiusa e auto messe in salvo

NELLA NOTTE. Le intense piogge hanno provocato uno smottamento nella notte in località Spassada, lungo la strada verso Selino Alto. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la Protezione civile. Circolazione interrotta in attesa delle verifiche del geologo e della messa in sicurezza del versante.

Lettura meno di un minuto.
Mariachiara Vanotti
Mariachiara Vanotti Collaboratore
Frana a Berbenno per il maltempo: strada chiusa e auto messe in salvo
Le pietre e i detriti caduti sulla carreggiata

Berbenno

Intorno all’una della notte tra mercoledì e giovedì 22 ottobre, le intense piogge cadute durante la giornata hanno provocato uno smottamento di sassi a Berbenno, in località Spassada, poco prima della frazione di Ca’ Previtali, lungo la strada verso Selino Alto (a Sant’Omobono Terme).

«Siamo subito intervenuti all’una di notte con i Vigili del fuoco di Zogno e la Protezione civile di Palazzago – ha spiegato il sindaco Manuel Locatelli –. Abbiamo posizionato un presidio fisso per impedire il transito e garantire la sicurezza della zona. Insieme ai Vigili del fuoco ci siamo poi recati dai residenti delle abitazioni soprastanti per assisterli e far spostare le loro auto prima che rimanessero bloccate».

Frana a Berbenno per il maltempo: strada chiusa e auto messe in salvo
Creato un presidio fisso per impedire il transito e garantire la sicurezza della zona

Strada chiusa e controlli

Frana a Berbenno per il maltempo: strada chiusa e auto messe in salvo
Frana a Berbenno, la strada è chiusa

La circolazione resta interrotta: «In mattinata attediamo l’arrivo del geologo Corna per effettuare la perizia sulla stabilità del versante, e interverrà l’impresa Mazzoleni di Selino Alto per la rimozione dei detriti. La strada rimarrà chiusa fino a fine lavori e alla messa in sicurezza», precisa il primo cittadino. Nel frattempo, per gli automobilisti è obbligatorio deviare il percorso compiendo il giro dalla bassa valle.

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