Incendio ad Almenno San Salvatore, sfollata una famiglia con due bimbi

La famiglia era scappata sul terrazzo

La prima si è preoccupata di portare in salvo i residenti del secondo e ultimo piano, una famiglia con i due genitori e due figlioletti, il cui appartamento, situato sopra a quello interessato dalle fiamme, si è riempito del fumo acre, portandoli a rifugiarsi sul terrazzo di casa. È lì che li hanno trovati i pompieri e, dopo averli raggiunti, tramite l’ausilio di maschere e bombole di ossigeno li hanno accompagnati fuori dalla palazzina. Gli altri residenti sono riusciti a guadagnare l’uscita in autonomia. La mamma e i due figlioletti sono andati al Pronto soccorso per le verifiche e le cure del caso. Il papà è rimasto in posto ad assistere alle operazioni di spegnimento, portate avanti dalle altre squadre dei vigili del fuoco. All’origine dell’incendio sembrerebbe esserci un problema elettrico, le verifiche sono in corso. Due gli appartamenti non più fruibili fino al ripristino della normali condizioni di sicurezza. L’intervento è terminato verso le 21.