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Cronaca / Valle Imagna Giovedì 23 Aprile 2026

Incendio ad Almenno San Salvatore, sfollata una famiglia con due bimbi

IL ROGO. Mercoledì sera, la causa dovrebbe essere un problema elettrico. Una famiglia con due bambini di 3 e 6 anni si erano rifugiati sul terrazzo, salvati dai vigili del fuoco. Stanno bene.

Silvia Salvi
Silvia Salvi Collaboratore

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Incendio ad Almenno San Salvatore, sfollata una famiglia con due bimbi
I vigili del fuoco in azione ad Almenno San Salvatore

Almenno San Salvatore

Due famiglie fuori dalla propria abitazione a causa dell’incendio che ha distrutto un appartamento ieri ad Almenno San Salvatore. Tra gli sfollati anche due minorenni, una bambina di 3 anni e un bambino di 6, che sono stati visitati in Pronto soccorso per intossicazione da fumo, dopo essere stati portati in salvo dai vigili del fuoco.

La chiamata alla centrale dei pompieri è arrivata verso le 19 di mercoledì 23 aprile, riguardava un incendio che interessava una palazzina di cinque unità abitative. Sul posto, in via Romanelle, sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco da Zogno, Dalmine e da Bergamo con l’autoscala.

La famiglia era scappata sul terrazzo

La prima si è preoccupata di portare in salvo i residenti del secondo e ultimo piano, una famiglia con i due genitori e due figlioletti, il cui appartamento, situato sopra a quello interessato dalle fiamme, si è riempito del fumo acre, portandoli a rifugiarsi sul terrazzo di casa. È lì che li hanno trovati i pompieri e, dopo averli raggiunti, tramite l’ausilio di maschere e bombole di ossigeno li hanno accompagnati fuori dalla palazzina. Gli altri residenti sono riusciti a guadagnare l’uscita in autonomia. La mamma e i due figlioletti sono andati al Pronto soccorso per le verifiche e le cure del caso. Il papà è rimasto in posto ad assistere alle operazioni di spegnimento, portate avanti dalle altre squadre dei vigili del fuoco. All’origine dell’incendio sembrerebbe esserci un problema elettrico, le verifiche sono in corso. Due gli appartamenti non più fruibili fino al ripristino della normali condizioni di sicurezza. L’intervento è terminato verso le 21.

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