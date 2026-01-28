Oltre due chili di droga nel sottotetto: arrestato 20enne ad Almenno San Bartolomeo

Droga nascosta nel sottotetto di casa: un giovane di 20 anni è stato arrestato nel pomeriggio di domenica 26 gennaio ad Almenno San Bartolomeo nell’ambito di un’operazione congiunta della Polizia di Stato di Bergamo e della Polizia Locale. Il ragazzo, cittadino italiano classe 2004, è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’intervento è scattato dopo un servizio di osservazione condotto da agenti in abiti civili sul territorio provinciale. I poliziotti hanno notato il giovane aggirarsi con un atteggiamento sospetto e hanno deciso di procedere a un controllo. Fondamentale il supporto dell’unità cinofila della Polizia Locale: il cane antidroga ha segnalato la presenza di stupefacenti, consentendo il sequestro di circa 20 grammi di hashish nascosti nella tasca dei pantaloni.