Cronaca / Valle Imagna
Mercoledì 28 Gennaio 2026

Oltre due chili di droga nel sottotetto: arrestato 20enne ad Almenno San Bartolomeo

LA POLIZIA. Fermato dopo un controllo con unità cinofila: in tasca aveva 20 grammi di hashish. In casa trovati altri 2,2 chili pronti per lo spaccio, oltre a contanti e materiale per il confezionamento.

La refurtiva sequestrata dalla Polizia ad Almenno San Bartolomeo
La refurtiva sequestrata dalla Polizia ad Almenno San Bartolomeo

Droga nascosta nel sottotetto di casa: un giovane di 20 anni è stato arrestato nel pomeriggio di domenica 26 gennaio ad Almenno San Bartolomeo nell’ambito di un’operazione congiunta della Polizia di Stato di Bergamo e della Polizia Locale. Il ragazzo, cittadino italiano classe 2004, è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’intervento è scattato dopo un servizio di osservazione condotto da agenti in abiti civili sul territorio provinciale. I poliziotti hanno notato il giovane aggirarsi con un atteggiamento sospetto e hanno deciso di procedere a un controllo. Fondamentale il supporto dell’unità cinofila della Polizia Locale: il cane antidroga ha segnalato la presenza di stupefacenti, consentendo il sequestro di circa 20 grammi di hashish nascosti nella tasca dei pantaloni.

La successiva perquisizione nell’appartamento in uso al ragazzo, poco distante dal luogo del controllo, ha portato alla scoperta di circa 2,2 chili di hashish occultati nell’intercapedine del sottotetto, già confezionati ed etichettati. Sequestrati anche due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, un apparecchio per il sottovuoto, uno storditore elettrico, una pistola a salve priva del tappo rosso e 1.250 euro in contanti. Il giovane è stato condotto nel carcere di Bergamo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Almenno San Bartolomeo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Carceri
Economia, affari e finanza
Beni Consumo
Polizia Locale