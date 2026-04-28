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Cronaca / Valle Imagna Martedì 28 Aprile 2026

Portalettere e «oste», Brumano piange Giovanni «Persech»

IL LUTTO. Portalettere e «oste»: era conosciutissimo Giovanni Rota detto «Persech», nella sua Brumano e nella vicina Rota Imagna. Si è spento all’età di 94 anni.

Mariachiara Vanotti
Mariachiara Vanotti Collaboratore
Portalettere e «oste», Brumano piange Giovanni «Persech»
Giovanni Rota

Il lutto

Nato il 4 agosto 1931, Rota aveva vissuto un’infanzia segnata dalla precoce perdita del padre, invalido della Prima Guerra Mondiale. Cresciuto con la madre, che gestiva un’attività commerciale (trattoria, bar e tabaccheria), ne aveva ereditato lo spirito intraprendente e la dedizione al lavoro. Negli Anni ’60 il trasferimento dell’attività in centro paese segnò la cessazione della trattoria e la nascita del Bar Caffè Persech, divenuto negli anni un punto di ritrovo imprescindibile.

La sua figura è legata indissolubilmente anche al mondo delle Poste: inizialmente portalettere a Rota Dentro e successivamente su tutto il territorio comunale, Giovanni era un volto familiare per centinaia di famiglie. Un impegno che condivideva con la moglie, postina a Corna Imagna, che lui stesso accompagnava e aiutava quotidianamente nella distribuzione della corrispondenza.

Ricordano i figli con orgoglio: «Oltre al lavoro istituzionale, nostro papà era noto per la sua straordinaria propensione al volontariato spontaneo: regolarmente ritirava le ricette mediche delle signore del paese, andava a ritirare i medicinali nella farmacia di Rota Imagna, dove si recava giornalmente per lavoro, e li consegnava al ritorno, confermandosi un punto di riferimento per i servizi di prossimità in un’epoca in cui la logistica montana era complessa».

Uomo di grande spirito, appassionato di musica e abile suonatore di armonica a bocca, nei weekend, e dopo la pensione a tempo pieno, ha gestito il bar di famiglia insieme alla madre, e successivamente con una figlia, che adesso proseguirà nell’attività. «Nonostante un peggioramento delle condizioni di salute negli ultimi tre anni, non aveva mai rinunciato alla compagnia dei suoi amici pensionati con cui beveva un caffè o una cioccolata», raccontano ancora i famigliari.

Lascia i figli Tiziana, Fernando e Antonella; era stato colpito quattordici anni fa dal dolore per la perdita della figlia Loredana. I funerali saranno celebrati martedì alle 15.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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