Venerdì 26 Dicembre 2025
Albino, esce di strada con l’auto e abbatte una recinzione: 49enne in ospedale
LO SCHIANTO. Incidente ad Albino la sera di Natale: un 49enne è uscito di strada abbattendo recinzione e siepe di un condominio.
Albino
Incidente stradale nella serata di Natale, alle 21.40, ad Albino all’altezza di via Mafalda di Savoia 9. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Albino per effettuare i rilievi.
Secondo quanto ricostruito, un uomo di 49 anni, nato in Kosovo e residente ad Albino, era alla guida di una Nissan Qashqai quando, probabilmente a seguito di un malore, ha perso il controllo della sua macchina. L’auto è uscita di strada, finendo contro la recinzione e la siepe di un condominio, che sono state abbattute nell’impatto.
Oltre ai carabinieri, sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Il conducente è stato sottoposto aai controlli alcolimetrici, con esito negativo, e successivamente è stato trasferito all’ospedale di Alzano Lombardo: fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.
