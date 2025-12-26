Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Venerdì 26 Dicembre 2025

Albino, esce di strada con l’auto e abbatte una recinzione: 49enne in ospedale

LO SCHIANTO. Incidente ad Albino la sera di Natale: un 49enne è uscito di strada abbattendo recinzione e siepe di un condominio.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’auto coinvolta nell’incidente
L’auto coinvolta nell’incidente

Albino

Incidente stradale nella serata di Natale, alle 21.40, ad Albino all’altezza di via Mafalda di Savoia 9. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Albino per effettuare i rilievi.

Secondo quanto ricostruito, un uomo di 49 anni, nato in Kosovo e residente ad Albino, era alla guida di una Nissan Qashqai quando, probabilmente a seguito di un malore, ha perso il controllo della sua macchina. L’auto è uscita di strada, finendo contro la recinzione e la siepe di un condominio, che sono state abbattute nell’impatto.

Oltre ai carabinieri, sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Il conducente è stato sottoposto aai controlli alcolimetrici, con esito negativo, e successivamente è stato trasferito all’ospedale di Alzano Lombardo: fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

