Il sole ha fatto capolino dalla montagna proprio quando il feretro di Valter Zanibelli , il 61enne morto mercoledì 18 novembre precipitando sul monte Fioraro , è arrivato nella piazza della parrocchiale d i Abbazia ad Albino , pochi minuti prima delle 10 di sabato 21 novembre. Accompagnato dalla moglie Irena, dai figli Silvio, Michele e Alessandro e dagli altri familiari, ad accoglierlo c’erano tantissime persone, compresi i soci del Club alpino italiano della Valcalepio, gruppo al quale Zanibelli era iscritto.

Con il parroco, don Gianluca Colpani, hanno concelebrato l’ex parroco don Claudio Federici, il curato don Alex Cambianica e don Andrea Vecchi, amico di famiglia. Don Federici nell’omelia ha ricordato le foto di saluto nella sala del commiato, così come fuori dall’abbazia. «Immagini che conserveremo con cura, un tesoro bello dei momenti vissuti».

La vedova Irena ha vinto la commozione per dire quanto Valter Zanibelli fosse innamorato della vita e dei figli: «Avrebbe voluto la casa piena di nipoti. Se potesse, ci direbbe di amarci incondizionatamente e di non stancarci mai di ripetercelo». Ha ricordato la scelta di trovare casa ad Abbazia, tra gli amati monti. Uno dei figli lo ha definito «un uomo aperto, una personalità unica: grazie mille». Per aggiungere: «Mi mancheranno le piccole cose di tutti i giorni, come il rumore delle tue ciabatte. Hai sempre vissuto al massimo, ci aiuteremo a vicenda per fare altrettanto». Il «Signore delle cime» ha accompagnato l’uscita dalla chiesa e l’ultimo lungo abbraccio a Valter Zanibelli.