Albino, resta grave la sedicenne investita dal furgone

È ricoverata in prognosi riservata, intubata e ancora purtroppo in pericolo di vita la ragazza di 16 anni che , poco prima delle 7 di lunedì mattina, è stata investita da un furgone a Fiobbio di Albino. La giovane si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo . L’incidente si è verificato in via Lunga, la strada comunale principale che attraversa la Valle del Lujo, non lontano dalle Poste di Fiobbio.

Secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri, intervenuti per i rilievi, la sedicenne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali poco dopo essere uscita di casa: in quel momento è però sopraggiunto un furgone Fiat Talento guidato da un quarantaduenne di Albino e che viaggiava verso Bergamo. L’impatto è stato piuttosto violento: la giovane, scaraventata sull’asfalto, ha perso conoscenza, mentre il conducente del furgone è rimasto illeso. La sedicenne è stata soccorsa dal personale del 118, giunto a Fiobbio con ambulanza e automedica, e portata in ospedale a Bergamo.