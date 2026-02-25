Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana Mercoledì 25 Febbraio 2026

Albino, resta grave la sedicenne investita dal furgone

A FIOBBIO. L’incidente alle 7 di lunedì 23 febbraio: la giovane era appena uscita di casa quando è stata travolta dal mezzo.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I soccorsi dopo l’incidente
I soccorsi dopo l’incidente

È ricoverata in prognosi riservata, intubata e ancora purtroppo in pericolo di vita la ragazza di 16 anni che , poco prima delle 7 di lunedì mattina, è stata investita da un furgone a Fiobbio di Albino. La giovane si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L’incidente si è verificato in via Lunga, la strada comunale principale che attraversa la Valle del Lujo, non lontano dalle Poste di Fiobbio.

Secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri, intervenuti per i rilievi, la sedicenne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali poco dopo essere uscita di casa: in quel momento è però sopraggiunto un furgone Fiat Talento guidato da un quarantaduenne di Albino e che viaggiava verso Bergamo. L’impatto è stato piuttosto violento: la giovane, scaraventata sull’asfalto, ha perso conoscenza, mentre il conducente del furgone è rimasto illeso. La sedicenne è stata soccorsa dal personale del 118, giunto a Fiobbio con ambulanza e automedica, e portata in ospedale a Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Albino
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Salute
Malattia
Sociale
Morte
Politica
Enti locali
Fiat