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Cronaca / Valle Seriana Giovedì 02 Luglio 2026

Altopiano di Selvino Aviatico, con la Notte bianca scatta la stagione estiva

L’APPUNTAMENTO. Dalle 18 di sabato 4 luglio. Nelle prossime settimane in programma più di 200 eventi.

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Redazione Web
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Altopiano di Selvino Aviatico, con la Notte bianca scatta la stagione estiva

Selvino

Sabato 4 luglio, dalle 18 a mezzanotte, Selvino si veste a festa per la Notte bianca, appuntamento che darà ufficialmente il via alla stagione estiva sull’Altopiano Selvino Aviatico: musica dal vivo, bancarelle artigianali, street food, animazione per bambini, shopping serale. Con l’obiettivo di coinvolgere residenti, turisti e villegianti di ogni età.

La stagione estiva

Oltre 200 eventi animeranno l’Altopiano nella stagione estiva, grazie alla collaborazione tra Amministrazione, Pro loco e delle associazioni: sui profili social è già presente la brochure con tutti gli appuntamenti in programma: «Sarà un’estate straordinaria, i tanti eventi porteranno Selvino ad essere sempre più protagonista. È il risultato di un lavoro corale, che vede l’Ufficio turistico e tutte le realtà del territorio crescere insieme, con grande entusiasmo».

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