Altopiano di Selvino Aviatico, con la Notte bianca scatta la stagione estiva

La stagione estiva

Oltre 200 eventi animeranno l’Altopiano nella stagione estiva, grazie alla collaborazione tra Amministrazione, Pro loco e delle associazioni: sui profili social è già presente la brochure con tutti gli appuntamenti in programma: «Sarà un’estate straordinaria, i tanti eventi porteranno Selvino ad essere sempre più protagonista. È il risultato di un lavoro corale, che vede l’Ufficio turistico e tutte le realtà del territorio crescere insieme, con grande entusiasmo».