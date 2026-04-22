Altro scontro in campo, trentenne in ospedale dopo un pugno al volto a Ardesio

«Una bruttissima pagina che non ha niente a che vedere con il calcio e con lo sport». Non hanno dubbi dirigenti e giocatori della PoliArdesio e de La Mezza Torre di Predore dopo quello che si è verificato sabato pomeriggio nel campetto dell’oratorio di Ardesio, durante la partita che le due squadre stavano disputando per il campionato a 7 del Centro sportivo italiano.

Un attaccante dell’alta Valle Seriana e un difensore del paese sebino hanno avuto un contatto fisico, gli animi si sono scaldati. Uno dei due, colpito al volto, è svenuto ed è stato portato in ospedale, dimesso fortunatamente poche ore dopo.

L’altra rissa a Cenate Sopra

Una pagina come quella vissuta nello stesso pomeriggio all’oratorio di Cenate Sopra, nel campionato Giovanissimi Under 15 Figc tra Asd San Leone e Csd Calcio Pedrengo. Lì la rissa è stata tra alcuni giocatori, ma con spintoni anche in tribuna tra i genitori.

La delusione del mister della PoliArdesio

Ad Ardesio, protagonisti due giovani: il ferito è un trentenne. Entrambi hanno poi fatto i conti con le decisioni dell’arbitro: espulsi (ovviamente il giocatore finito ko lo ha scoperto dopo essersi ripreso) e la partita sospesa.

Incredulità tra chi ha visto degenerare la situazione e tanto sconforto per gli sportivi. «La prima volta in tanti anni di calcio, come giocatore e ora da allenatore – commenta il mister della PoliArdesio, Fabio Casini –. Mi ha fatto male: ero deciso a lasciare questo sport. Spero di non dover mai più assistere a una cosa del genere, né in un campo né altrove. Faccio questo perché mi piace, abbiamo costruito con la squadra un bel gruppo e poi...».

Anche il presidente de La Mezza Torre di Predore, Mirko Ghirardelli, è ancora scosso. Dice: «È stato un fulmine a ciel sereno, mai mi sarei aspettato una reazione simile dal nostro difensore. Mi è stato riferito che dopo il contatto c’è stato uno scambio di parole e non solo, poi la situazione è degenerata e la reazione è stata fuori misura. Lo abbiamo allontanato e tranquillizzato: di solito è lui a fare da paciere in campo». I dettagli li conoscono soltanto l’attaccante e il difensore, questa è la ricostruzione dei testimoni.

La PoliArdesio stava perdendo 5 a 3 e fino a quel momento tutto era filato liscio. Poi, i due giocatori sono entrati in contatto, si sono avvicinati e hanno avuto un confronto faccia a faccia. Una parola tira l’altra, dalla pacca si sarebbe passati allo spintone, molti hanno visto il pugno sferrato al volto dell’ardesiano, che è caduto. Pare esserci stato un ulteriore calcio da parte del difensore de La Mezza Torre e giocatori, dirigenti e arbitro sono intervenuti. Il trentenne ferito aveva perso i sensi ed è stata chiamata l’ambulanza.