Ardesio, la pioggia non ferma la tradizionale fiera delle capre - Foto e video

Nonostante la pioggia, in molti non si sono voluti perdere la 25esima edizione della fiera della capre e la 23esima dell’Asinello, in corso domenica 9 febbraio ad Ardesio. Un evento che ogni anno richiama in paese migliaia di visitatori, appassionati e non, organizzato dalla locale Pro Loco, con il supporto di molti volontari. Protagonista il mondo degli allevatori.