Auto svolta a sinistra e urta una moto: ferito motociclista a Fino del Monte

Scontro tra un’auto e una moto nella tarda mattinata di giovedì 15 ottobre a Fino del Monte. L’incidente è avvenuto intorno alle 12.15 lungo la statale 671, all’altezza del bivio con la provinciale 56. Ad avere la peggio è stato il motociclista, trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.