Auto svolta a sinistra e urta una moto: ferito motociclista a Fino del Monte
LO SCONTRO. L’incidente giovedì 15 ottobre, intorno alle 12.15, al bivio tra la statale 671 e la provinciale 56. Il motociclista trasportato in codice giallo a Bergamo.Lettura meno di un minuto.
Fino del Monte
Scontro tra un’auto e una moto nella tarda mattinata di giovedì 15 ottobre a Fino del Monte. L’incidente è avvenuto intorno alle 12.15 lungo la statale 671, all’altezza del bivio con la provinciale 56. Ad avere la peggio è stato il motociclista, trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Incidente a Fino del Monte, la dinamica dello scontro
Secondo la prima ricostruzione, una Volvo V40 condotta da una donna residente a Cerete stava percorrendo la statale in direzione Clusone. Giunta all’intersezione con la provinciale 56, la conducente ha svoltato a sinistra senza accorgersi dell’arrivo, dalla direzione opposta, di una motocicletta CBR 1000 guidata da un uomo residente a Castione della Presolana.
L’impatto ha provocato il ferimento del motociclista, soccorso e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice giallo.
La conducente dell’auto è rimasta illesa ed è risultata negativa al pretest alcolemico.
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