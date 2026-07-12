Cascate del Serio, successo per lo spettacolo in notturna a Valbondione - Foto e video

C’era preoccupazione per le previsioni meteo in vista del classico appuntamento con le cascate del Serio in notturna a Valbondione: e in effetti la pioggia ha fatto capolino verso 21,30 di sabato 11 luglio, con uno scroscio che ha sorpreso i presenti ma che non ha compromesso la visibilità delle cascate. «I primi arrivi – fanno sapere dall’Associazione giovani, che si è occupata della gestione dei parcheggi – sono iniziati già nel pomeriggio e, in base ai ticket auto distribuiti, è stato possibile stimare la presenza di almeno duemila persone sul territorio di Valbondione».

Valbondione: cascate del Serio in notturna

(Foto di Mirco Bonacorsi) Dal punto di vista logistico la preparazione dell’evento in quota è stata invece curata dai volontari dalla Croce Blu di Gromo. Oltre al presidio sanitario (attuato, come sempre, in sinergia con la delegazione orobica del Soccorso alpino) già dopo pranzo alcuni di loro sono infatti saliti nei pressi dall’Osservatorio floro-faunistico per posizionare i moto-fari e rendere così visibile il triplice salto; qualche minuto prima delle 22 i tre fasci di luce hanno illuminato il dirupo posto a una distanza di circa 800 metri.