Cronaca / Valle Seriana
Lunedì 17 Novembre 2025

Casnigo, scontro all’incrocio per Gandino: feriti anche due bimbi di 7 e 3 anni

L’INCIDENTE. Lo scontro tra una Fiat Panda e una Bmw nel pomeriggio del 17 novembre ha fatto ruzzolare le auto che hanno colpito e danneggiato altre vetture parcheggiate nei posteggi della vicina ditta.

Matteo Mosconi
Matteo Mosconi

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Una delle auto coinvolte nell’incidente a Casnigo
Una delle auto coinvolte nell’incidente a Casnigo

Incidente a Casnigo, nella zona dell’Agro, nel tardo pomeriggio di lunedì 17 novembre, intorno alle 17,30: coinvolte due autovetture all’incrocio tra via Brusit/Preda e via San Carlo. Una delle auto, una Fiat Punto guidata da un uomo di 54 anni con a bordo, nel vano posteriore, la moglie e due figli piccoli di 7 e 3 anni, stava scendendo da via San Carlo per immettersi sulla corsia diretta a Gandino, ma avrebbe occupato l’incrocio non curandosi dello stop, mentre l’altra vettura, una Bmw station wagon, con a bordo una donna, sarebbe sopraggiunta a velocità sostenuta, impattando sulla prima auto.

L’incidente a Casnigo nella zona dell’Agro
L’incidente a Casnigo nella zona dell’Agro

Lo scontro ha fatto ruzzolare le auto che hanno colpito e danneggiato altre vetture parcheggiate nei posteggi della vicina ditta. Sul posto sono intervenuti l’autoambulanza (nonostante non parrebbero esserci feriti, i due bambini erano molto spaventati) e i carabinieri della stazione di Gandino, che stanno indagando sulla dinamica. Diversi i frantumi sparsi sulla strada, che hanno intensificato il traffico di chi saliva da via Carrali per rientrare a casa. La donna alla guida della Bmw è stata ricoverata con lievi ferite a Piario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Casnigo
Gandino
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Tempo libero
automobili
Politica
Enti locali
Sociale
famiglia
Matteo Mosconi
Carabinieri