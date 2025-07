Cene, padrona picchia il cane e punta il coltello a un testimone

La donna avrebbe infine estratto un coltello puntandolo al costato della testimone e obbligandola a cancellare il video. La vittima delle minacce è salita in piazza ad avvertire la polizia locale, che è intervenuta senza però rintracciare la donna. Nessuno dei passanti l’ha riconosciuta

Si utilizzeranno i video delle telecamere

Sulla vicenda sta cercando di far luce la polizia locale di Cene, impegnata a visionare i filmati delle telecamere di sicurezza. Stando ai testimoni, la donna avrebbe picchiato il proprio cane, pare un labrador. Una signora avrebbe ripreso con il cellulare, ma la donna, accortasi, le avrebbe strappato il telefonino di mano gettandolo a terra. La donna avrebbe infine estratto un coltello puntandolo al costato della testimone e obbligandola a cancellare il video. La vittima delle minacce è salita in piazza ad avvertire la polizia locale, che è intervenuta senza però rintracciare la donna. Nessuno dei passanti l’ha riconosciuta. «Il parco è frequentato anche da gente fuori paese – osserva il sindaco Edilio Moreni –, quindi è possibile che quella donna non sia stata riconosciuta dai testimoni».