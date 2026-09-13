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Cronaca / Valle Seriana Domenica 13 Settembre 2026

Cervo a passeggio di notte nel centro di Fino del Monte - Video

LA CURIOSITÀ. Un cervo maschio è stato immortalato di notte in via Da Fin, nel centro di Fino del Monte. Le immagini diffuse dal Comune sui social.

Lettura meno di un minuto.
Cervo a passeggio di notte nel centro di Fino del Monte - Video
Un frame del video del Comune di Fino del Monte su un cervo che cammina in paese

Un incontro insolito nel cuore di Fino del Monte, in Alta Val Seriana. Nella notte un cervo maschio, riconoscibile dal palco di corna ben sviluppato, è stato immortalato mentre passeggiava tranquillamente lungo via Da Fin, nel centro del paese.

Le immagini, diffuse dalla pagina Facebook del Comune, mostrano l’animale avanzare con calma sull’asfalto deserto, a pochi passi dalle abitazioni e dalla chiesa parrocchiale.

Una presenza certamente suggestiva, che testimonia ancora una volta la vicinanza tra i centri abitati dell’Alta Val Seriana e la fauna selvatica dei boschi circostanti. Il cervo, apparentemente indisturbato, ha attraversato la zona senza creare problemi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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