Clusone piange don Nicola Morali

Don Nicola è morto al Sant’Andrea, la Rsa di Clusone. Originario di San Gallo (San Giovanni Bianco), era stato ordinato nel 1948, aveva 98 anni (ne avrebbe compiuti 99 il prossimo 4 luglio) di cui 72 vissuti a Clusone, prima come curato dell’Oratorio e poi nella chiesa del Paradiso. Da alcuni anni viveva al Sant’Andrea.

La vita

Nato il 4 luglio del 1925 a San Gallo (San Giovanni Bianco), don Nicola era stato ordinato 75 anni fa il 22 maggio del 1948 e dopo i primi anni ad Ambivere era arrivato a Clusone nel 1951 prima come direttore dell’oratorio e poi dal 1961 come cappellano del Santuario della Madonna del Paradiso dove è rimasto il responsabile fino al 2010. Negli anni successivi don Nicola non ha mai abbandonato il «suo» Santuario dove ha continuato fino al 2015 a celebrare la Messa mattutina, celebrando anche nella chiesa del Carmine; da alcuni anni viveva alla casa di riposo Sant’Andrea. Appassionato studioso di storia e arte, durante gli anni a Clusone aveva recuperato e restaurato diverse opere, anche tanti affreschi strappati dai muri e salvati, dal 2017 custoditi ed esposti nel Museo della Basilica nelle sale del museo parrocchiale dedicate alla Collezione Morali, mentre alcuni sono presenti nel Santuario del Paradiso.