Clusone, trovate bombolette di «gas esilarante»

Campanello d’allarme

In questi giorni le bombolette sono state ritrovate in due punti diversi. «Abbiamo ricevuto la segnalazione della presenza di otto bombolette in via Pacati e se in via Sant’Alessandro – spiega la comandante della polizia locale Ilaria Tomasoni –. Terremo monitorata la situazione». Sulla vicenda i carabinieri e la polizia locale di Clusone effettueranno accertamenti. «Il ritrovamento delle bombolette – commenta il sindaco Massimo Morstabilini – è un campanello d’allarme che non sottovalutiamo».