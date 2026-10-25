Clusone, trovate bombolette di «gas esilarante»
IL CASO . Sempre più diffuso in Bergamasca, utilizzato principalmente da giovanissimi per «sballarsi», con rischi seri per la salute.Lettura meno di un minuto.
Clusone
Trovate anche a Clusone alcune bombolette di protossido di azoto abbandonate: si tratta del «gas esilarante», sempre più diffuso in Bergamasca, utilizzato principalmente da giovanissimi per «sballarsi», con rischi seri per la salute che vanno dai danni neurologici a quelli fisici.
Campanello d’allarme
In questi giorni le bombolette sono state ritrovate in due punti diversi. «Abbiamo ricevuto la segnalazione della presenza di otto bombolette in via Pacati e se in via Sant’Alessandro – spiega la comandante della polizia locale Ilaria Tomasoni –. Terremo monitorata la situazione». Sulla vicenda i carabinieri e la polizia locale di Clusone effettueranno accertamenti. «Il ritrovamento delle bombolette – commenta il sindaco Massimo Morstabilini – è un campanello d’allarme che non sottovalutiamo».
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