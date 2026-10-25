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Cronaca / Valle Seriana Domenica 25 Ottobre 2026

Clusone, trovate bombolette di «gas esilarante»

IL CASO . Sempre più diffuso in Bergamasca, utilizzato principalmente da giovanissimi per «sballarsi», con rischi seri per la salute.

Lettura meno di un minuto.
Clusone, trovate bombolette di «gas esilarante»
Alcune della bombolette ritrovate a Clusone

Clusone

Trovate anche a Clusone alcune bombolette di protossido di azoto abbandonate: si tratta del «gas esilarante», sempre più diffuso in Bergamasca, utilizzato principalmente da giovanissimi per «sballarsi», con rischi seri per la salute che vanno dai danni neurologici a quelli fisici.

Campanello d’allarme

In questi giorni le bombolette sono state ritrovate in due punti diversi. «Abbiamo ricevuto la segnalazione della presenza di otto bombolette in via Pacati e se in via Sant’Alessandro – spiega la comandante della polizia locale Ilaria Tomasoni –. Terremo monitorata la situazione». Sulla vicenda i carabinieri e la polizia locale di Clusone effettueranno accertamenti. «Il ritrovamento delle bombolette – commenta il sindaco Massimo Morstabilini – è un campanello d’allarme che non sottovalutiamo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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