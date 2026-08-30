Clusone, via i fiori dalle tombe. In un anno famiglie derubate anche 50 volte

Più telecamere al cimitero e in alcune piazze del centro storico baradello: il Comune di Clusone ha progettato il potenziamento dell’impianto di videosorveglianza per partecipare a un bando ministeriale. L’obiettivo è quello di trovare risorse – attraverso bandi e fondi propri – per poter installare nuovi occhi elettronici in alcuni punti strategici della città sia per implementare la capacità di monitoraggio sia per tutelare il patrimonio pubblic o con particolare riferimento proprio alle aree cimiteriali, sia per contrastare fenomeni di microcriminalità e degrado urbano.

Il progetto è di circa 165mila euro. «Abbiamo previsto il potenziamento e ampliamento della videosorveglianza al cimitero e poi in piazza Manzù e nella zona di piazza Baradello e piazza Marinoni – spiega il sindaco di Clusone Massimo Morstabilini –, abbiamo partecipato a un bando ministeriale, ma l’obiettivo è di trovare le risorse, anche comunali qualora non fossimo finanziati , per non far passare troppo tempo».

«Assurdo dover sorvegliare il cimitero»

Per il primo cittadino ci sono alcuni punti dove è diventato urgente potenziare la sorveglianza: «Trovo assurdo – spiega – che sia urgente dover sorvegliare il nostro cimitero. È inaccettabile che oggi il cimitero sia uno dei luoghi o dove avvengono più furti, e non parliamo di oggetti o sculture ma di fiori, recisi, composizioni floreali varie e composizioni natalizie. Ci sono famiglie che su alcune tombe in un anno hanno subìto anche 50 furti». Una situazione incresciosa: «Non c’è più rispetto nemmeno per i morti», aggiunge il sindaco. Nel cimitero di Clusone sono già presenti alcune telecamere, con il nuovo progetto saranno posizionate all’interno e all’esterno nuovi occhi elettronici. Anche nelle piazze del centro sarà potenziato l’impianto che negli ultimi mesi ha consentito di individuare alcuni autori di graffiti. «Grazie al nostro impianto di videosorveglianza – precisa – sono stati individuati soggetti che con loro scritte avevano imbrattato alcuni beni. Saranno sanzionati e dovranno ripristinare, pulendo e dipingendo, i luoghi deturpati». Non si tratta degli autori delle scritte No vax sui muri perimetrali del cimitero per i quali proseguono le indagini dei carabinieri di Clusone.