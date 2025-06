Con il «Porcellino BoxRally» Valbondione fa gareggiare velocità e fantasia

Le strade chiuse

Il tratto interessato dalla chiusura, come riporta l’ordinanza emessa dall’amministrazione comunale, sarà quello compreso tra il civico 10 di via Pacati (coincidente con la zona di arrivo, nei pressi del palazzetto dello sport) e l’area sterrata dopo il secondo tornante, dove avverrà invece la partenza; il percorso avrà una lunghezza di circa tre chilometri. L’orario di chiusura al traffico veicolare ordinario è prevista dalle 14 alle 17, sebbene non in modo continuativo. Sono infatti previste delle aperture ad intervalli di 10 minuti ciascuno a discrezione degli organizzatori, ovvero tra una discesa e l’altra delle macchinine iscritte alla manifestazione.