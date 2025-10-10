Curve della Selva, bus bloccato da un camper: traffico in tilt

Traffico bloccato in Alta Valle Seriana, dalle 13 circa di venerdì 10 ottobre, nella zona delle curve della Selva, sul territorio al confine tra Clusone e Parre. Lungo la statale 671 della Valle Seriana un pullman di linea, diretto verso Bergamo, è rimasto incastrato con un camper che viaggiava nella direzione opposta proprio nel tratto delle curve, note per problemi di questo genere. Non è infatti la prima volta che mezzi di grosse dimensioni si blocchino in quel punto. Il traffico è rimasto bloccato in entrambi i sensi di marcia per circa un’ora.