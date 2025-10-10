Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Venerdì 10 Ottobre 2025

Curve della Selva, bus bloccato da un camper: traffico in tilt

VAL SERIANA. Lungo la statale 671 della Valle Seriana un pullman di linea, diretto verso Bergamo, è rimasto incastrato con un camper che viaggiava nella direzione opposta tra Clusone e Parre.

Michela Gaiti
Michela Gaiti
Collaboratore
Il bus di linea bloccato alle Curve della Selva tra Clusone e Parre
Il bus di linea bloccato alle Curve della Selva tra Clusone e Parre

Traffico bloccato in Alta Valle Seriana, dalle 13 circa di venerdì 10 ottobre, nella zona delle curve della Selva, sul territorio al confine tra Clusone e Parre. Lungo la statale 671 della Valle Seriana un pullman di linea, diretto verso Bergamo, è rimasto incastrato con un camper che viaggiava nella direzione opposta proprio nel tratto delle curve, note per problemi di questo genere. Non è infatti la prima volta che mezzi di grosse dimensioni si blocchino in quel punto. Il traffico è rimasto bloccato in entrambi i sensi di marcia per circa un’ora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Clusone
Bergamo
Parre
Piario
Economia, affari e finanza
Trasporti
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Incidenti nei trasporti
Politica
Enti locali
Michela Gaiti
EcoDiBergamo.it