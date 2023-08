Estate rovente: 38 gradi in pianura. Temporali previsti da venerdì

Prosegue l’ondata di caldo sulla nostra provincia. Anche ieri le temperature hanno raggiunto i 35-36 gradi un po’ ovunque, con i valori più alti registrati nella Bassa bergamasca, dove già nel primo pomeriggio di ieri avevano superato i 36 gradi, fino a raggiungere i 38,3 di Treviglio alle 17,12 e i 38 gradi a Mozzanica. Addirittura 40 quelli percepiti realmente dal nostro corpo per la presenza di afa, soprattutto nelle ore serali, in assenza di ventilazione.

Anche il bollettino Humidex di Arpa Lombardia sul disagio da calore mette in guardia, prevedendo per oggi e domani disagio forte e, sempre stando ai dati dell’Agenzia regionale per la Protezione dell’ambiente, l’influenza delle condizioni meteo sulla qualità dell’aria in Lombardia resterà alta almeno fino a venerdì, favorendo l’accumulo per gli inquinanti primari. Del resto è sicuramente l’ondata più intensa dell’estate per il centronord, destinata a durare fino al weekend, avvicinandosi, ma senza probabilmente superare il valore record di 39 gradi registrato dalla stazione aeronautica di Orio al Serio, la più longeva della provincia, nel luglio 1983.

Alte anche le minime

Molto alte anche le minime, tra i 23-25 gradi in pianura, che ci costringono a notti dal clima tropicale. Difficile trovare refrigerio anche in montagna dove di notte va sì un meglio, ma di giorno fino ai 1.200 metri si arriva anche a 32 gradi. Ed è in montagna, sulle Alpi, che nei giorni scorsi si è registrato il record di sempre per lo zero termico in quota, salito oltre i 5200. Pur restando ancora molto alto, ora è sceso di poco sotto i 5.000 metri, assestandosi sui 4.700 e 4.800, anche per i prossimi giorni.

Annunciata da giorni la nuova ondata di calore trova riscontro anche nei dati raccolti dalle stazioni del Centro meteo lombardo distribuite nella nostra provincia. Valori minimi decisamente elevati che oscillano dai 24,9 gradi di Seriate e Stezzano, ai 24,8 di Mozzanica, 24,5 di Comun Nuovo e Mozzo fino ai 23,7 del Monte Misma (a 1.020 metri). Situazione decisamente migliore nelle valli dove la colonnina di mercurio si è fermata ai 17,2 gradi di Valbondione, 17,6 di Colere, 17,8 di Branzi e 18,3 Peghera di Taleggio.

Salendo in quota, grazie alla testimonianza diretta dei rifugisti, si segnalano minime di 16 gradi ai 2.222 metri del Benigni (in territorio di Ornica) e 15 ai 2.295 metri del Brunone (sopra Fiumenero di Valbondione). Al Tagliaferri, il più elevato delle Orobie con i suoi 2.325 metri, si sono toccati i 14 gradi, valore estivo notturno che lo stesso gestore Francesco Tagliaferri non ricorda di avere mai riscontrato in tanti anni trascorsi in quota. Con l’ulteriore rialzo nelle ore più calde della giornata non sono quindi mancati i temerari alla ricerca di un po’ di refrigerio nei vari laghetti. Una menzione particolare la merita poi la stazione meteorologica del Monte Farno (a soli 1.415 metri sopra Gandino) dove la temperatura è scesa fino a 6,9 gradi (a livello lombardo superata solo dai 6,1 gradi di Punta degli Spiriti, posta a 3.467 metri in provincia di Sondrio). La situazione geomorfologica di quest’area nei pressi del rifugio Parafulmine è nota poiché si tratta di una dolina (depressione calcarea formatasi in ere passate) nella quale, in assenza di vento e condizioni di alta pressione, si può instaurare un particolare «microclima». L’unicità del luogo trova conferma nei 17 gradi segnati al rifugio.

Venerdì primi temporali sulle Orobie