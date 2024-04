Festa al rifugio, colto da malore: muore Alpino di Cerete

Mazzoleni non era sposato, viveva nella frazione di Cerete e lavorava come camionista. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente: Mazzoleni era conosciuto e benvoluto in paese. «Vincenzo era un uomo buono, benvoluto da tutti – lo ricorda lil sindaco, Cinzia Locatelli –, a nome della comunità siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore».