«Fin da piccolo nel mirino dei bulli, vi dico: l’antidoto è parlarne con chi vi vuol bene»

«Mi piacerebbe andare nelle scuole a parlare di bullismo». Con queste parole Luciano Nodari, 56 anni, di Barzizza, esprimeva in una lettera a L’Eco di qualche mese fa il desiderio di testimoniare la propria esperienza di vita, con l’obiettivo di incoraggiare i più giovani a non mollare di fronte ai bulli. A maggior ragione se la testimonianza arriva da chi, sbeffeggiato fin da piccolo per la statura minuta e costretto, in età adulta, alla sedia a rotelle, ha scoperto nuove tristi forme di bullismo proprio a causa dell’handicap .

I ragazzi dalla prima elementare alla terza media al campo dell’oratorio di Cazzano alla presenza di sindaci, parroci e autorità

La richiesta è stata esaudita: in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, Il 7 febbraio Luciano ha potuto raccontare le vicende più significative che lo hanno interessato di fronte agli studenti - 680 in tutto – delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Gandino, Cazzano e Casnigo, riunitisi al campetto dell’oratorio di Cazzano Sant’Andrea. «Fino al 2007 non avevo alcun problema fisico, ma ero basso di statura e perciò venivo preso in giro. Non solo io, ma anche altri miei amici subivano la prepotenza dei coetanei: mi ricordo di un mio compagno delle elementari, figlio di contadini, che veniva deriso per l’odore dei campi che inevitabilmente si trascinava anche in classe. Ebbene, spesso sono le condizioni familiari e lavorative ad essere fonti di disprezzo: ma se non ci fossero agricoltori e allevatori come fareste voi – ha chiesto ai giovani ascoltatori – a mangiare latte, formaggi e carne?».