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Cronaca / Valle Seriana Venerdì 13 Novembre 2026

Funivia Albino-Selvino, lunedì 16 novembre riprende il servizio

TRASPORTI. Completati gli interventi di protezione geologica e superati i collaudi. Da lunedì 16 novembre torna il collegamento tra Valle Seriana e Altopiano.

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Redazione Web
Redazione Web

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Funivia Albino-Selvino, lunedì 16 novembre riprende il servizio
La funivia Albino-Selvino sarà di nuovo in servizio dal 16 novembre
(Foto di Colleoni)

Albino

La funivia Albino-Selvino riapre lunedì 16 novembre. Dopo mesi di sospensione, torna operativo il collegamento diretto tra la Valle Seriana e l’Altopiano di Selvino. Sono stati completati gli interventi richiesti per la riapertura dell’impianto e i collaudi finali hanno dato esito positivo.

Funivia Albino-Selvino, conclusi i lavori di sicurezza

La chiusura era stata inizialmente disposta per consentire le manutenzioni ordinarie e le verifiche ispettive ministeriali. Durante i controlli era però emersa la necessità di ulteriori interventi straordinari di protezione geologica su alcune strutture.

Amias, proprietaria dell’infrastruttura, e Arriva Italia, gestore del servizio, hanno completato i lavori e gli adempimenti necessari alla ripartenza.

«La riapertura è una notizia attesa da tutta la comunità, perché restituisce a Selvino un collegamento fondamentale per residenti, studenti, lavoratori e visitatori», sottolinea il sindaco Andrea Santopietro. Proseguono intanto i lavori di riqualificazione delle stazioni di monte e di valle, che dovrebbero concludersi entro la fine dell’anno.

Biglietti elettronici e nuovi collegamenti

I biglietti della funivia sono acquistabili anche attraverso l’app Arriva MyPay. Da luglio i vecchi titoli cartacei sono stati sostituiti dal nuovo sistema di bigliettazione elettronica: quelli rimasti non sono più utilizzabili né rimborsabili.

Fino a domenica 15 novembre resta attivo il servizio sostitutivo di autobus tra la Valle Seriana e l’Altopiano. Orari e informazioni sono disponibili sui canali ufficiali di Arriva Italia e Bergamo Trasporti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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