Funivia Albino-Selvino, lunedì 16 novembre riprende il servizio
TRASPORTI. Completati gli interventi di protezione geologica e superati i collaudi. Da lunedì 16 novembre torna il collegamento tra Valle Seriana e Altopiano.Lettura meno di un minuto.
Albino
La funivia Albino-Selvino riapre lunedì 16 novembre. Dopo mesi di sospensione, torna operativo il collegamento diretto tra la Valle Seriana e l’Altopiano di Selvino. Sono stati completati gli interventi richiesti per la riapertura dell’impianto e i collaudi finali hanno dato esito positivo.
Funivia Albino-Selvino, conclusi i lavori di sicurezza
La chiusura era stata inizialmente disposta per consentire le manutenzioni ordinarie e le verifiche ispettive ministeriali. Durante i controlli era però emersa la necessità di ulteriori interventi straordinari di protezione geologica su alcune strutture.
Amias, proprietaria dell’infrastruttura, e Arriva Italia, gestore del servizio, hanno completato i lavori e gli adempimenti necessari alla ripartenza.
«La riapertura è una notizia attesa da tutta la comunità, perché restituisce a Selvino un collegamento fondamentale per residenti, studenti, lavoratori e visitatori», sottolinea il sindaco Andrea Santopietro. Proseguono intanto i lavori di riqualificazione delle stazioni di monte e di valle, che dovrebbero concludersi entro la fine dell’anno.
Biglietti elettronici e nuovi collegamenti
I biglietti della funivia sono acquistabili anche attraverso l’app Arriva MyPay. Da luglio i vecchi titoli cartacei sono stati sostituiti dal nuovo sistema di bigliettazione elettronica: quelli rimasti non sono più utilizzabili né rimborsabili.
Fino a domenica 15 novembre resta attivo il servizio sostitutivo di autobus tra la Valle Seriana e l’Altopiano. Orari e informazioni sono disponibili sui canali ufficiali di Arriva Italia e Bergamo Trasporti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA