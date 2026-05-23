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Cronaca / Valle Seriana Sabato 23 Maggio 2026

Gandino, in casa marijuana e cocaina. Arrestato 44enne

L’OPERAZIONE. Dal controllo in auto alla perquisizione domiciliare, trovati anche contanti e materiale per il confezionamento.

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Redazione Web
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Gandino, in casa marijuana e cocaina. Arrestato 44enne
L’operazione dei carabinieri a Gandino

Bergamo

I carabinieri della compagnia di Clusone, nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio, hanno arrestato in flagranza di reato un 44enne ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo e la perquisizione

L’attività ha origine da un controllo alla circolazione da parte dei carabinieri della Stazione di Gandino: durante le verifiche, l’atteggiamento particolarmente agitato e le dichiarazioni fornite dall’uomo hanno indotto i militari ad approfondire: in suo possesso è stata trovata una dose termosaldata di eroina e 400 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire diverse quantità di marijuana e cocaina, già suddivisa in dosi, oltre a tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Sequestrati, durante le operazioni, anche un tirapugni e un petardo artigianale. L’uomo è stato arrestato e, all’esito della direttissima, sottoposto agli arresti domiciliari.

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