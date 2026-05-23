Gandino, in casa marijuana e cocaina. Arrestato 44enne

Il controllo e la perquisizione

L’attività ha origine da un controllo alla circolazione da parte dei carabinieri della Stazione di Gandino: durante le verifiche, l’atteggiamento particolarmente agitato e le dichiarazioni fornite dall’uomo hanno indotto i militari ad approfondire: in suo possesso è stata trovata una dose termosaldata di eroina e 400 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire diverse quantità di marijuana e cocaina, già suddivisa in dosi, oltre a tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Sequestrati, durante le operazioni, anche un tirapugni e un petardo artigianale. L’uomo è stato arrestato e, all’esito della direttissima, sottoposto agli arresti domiciliari.