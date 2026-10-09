Gandino, una coperta elettrica causa un incendio: palazzina inagibile

L’allarme è scattato al civico 4 di via Monte Grappa, nelle vicinanze della chiesa di Gandino, attorno alle 22.40, quando la donna di 69 anni che vive nell’appartamento si è accorta delle fiamme.

Salva la coppia di coniugi che era in casa

Dopo aver visto del fumo, ha aperto la porta di una stanza e si è trovata davanti il fuoco. Sul posto sono arrivate due squadre di Vigili del fuoco da Clusone e Gazzaniga per domare l’incendio. Nella palazzina, oltre alla donna, vi era anche il marito, classe 1958, che stava dormendo in una stanza al piano di sopra, mentre sotto l’incendio era già divampato. Per l’uomo, colto poi da un malore, verosimilmente non riconducibile all’inalazione del fumo, è stato richiesto l’intervento dei sanitari.

Dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato condotto in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Antonio Locatelli di Piario, dove è giunto in codice verde, per procedere con gli accertamenti del caso.

A causare il rogo una coperta elettrica

Sembra che il dispositivo riscaldante fosse stato azionato già prima delle 19, ma poi gli occupanti dell’appartamento si sarebbero dimenticati di spegnerlo Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Clusone per fare luce sulla dinamica di quanto accaduto. Stando ad una prima ricostruzione, pare che all’origine dell’incendio vi sia una coperta elettrica, accesa da diverso tempo. Sembra infatti che il dispositivo riscaldante fosse stato azionato già prima delle 19, ma poi gli occupanti dell’appartamento si sarebbero dimenticati di spegnerlo. Proprio da lì potrebbero essersi originate le fiamme.

Palazzina inagibile: residenti ospitati da conoscenti

Al termine delle operazioni di spegnimento che si sono protratte per qualche ora, sino all’1 di notte, ed effettuati tutti i rilievi del caso, l’intera palazzina di via Monte Grappa è stata dichiarata inagibile.

Sin dalle ore successive all’accaduto, i due coniugi sono stati ospitati da alcuni conoscenti residenti nelle immediate vicinanze in attesa di capire come si evolverà la situazione.

Il sindaco: «Siamo a disposizione»