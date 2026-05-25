Gorno, precipita nei boschi con l’aliante a motore: muore 68enne - Foto

Un uomo di 68 anni è morto nel pomeriggio di lunedì 25 maggio in un incidente aereo avvenuto sulle montagne sopra Gorno, nella zona dell’alpeggio Grina. L’allarme è scattato intorno alle 15.40 di lunedì 25 maggio, quando al 112 è arrivata la segnalazione della caduta di un aliante a motore. I primi soccorritori giunti sul posto hanno purtroppo constatato i l decesso del pilota.

L’elicottero dei vigili del fuoco a Gorno La vittima è un inglese di 68 anni che stava partecipando a una gara internazionale partita alle 13 da Varese. Era da solo a bordo del suo moto-aliante, che si è schiantato nei boschi sopra Gorno, in Val del Riso.

I carabinieri hanno raccolto la testimonianza di un altro partecipante alla gara: ha visto l’inglese perdere quota e cadere a terra. L’allarme è scattato subito, ma i soccorsi sono stati vani. Subito sono scattate le operazioni di recupero, rese complesse dalla zona montana in cui è avvenuto l’incidente.

Sul posto il Soccorso alpino e l’elisoccorso del 118 di Bergamo. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Clusone, incaricati degli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.