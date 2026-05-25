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Cronaca / Valle Seriana Lunedì 25 Maggio 2026

Gorno, precipita nei boschi con l’aliante a motore: muore 68enne - Foto

LA TRAGEDIA. Un uomo di 68 anni, inglese, è morto nel pomeriggio sulle montagne sopra Gorno dopo la caduta di un aliante a motore. L’allarme è scattato intorno alle 15.40 di lunedì 25 maggio al 112.

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Redazione Web
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Gorno, precipita nei boschi con l’aliante a motore: muore 68enne - Foto
L’aliante a motore precipitato

Gorno

Un uomo di 68 anni è morto nel pomeriggio di lunedì 25 maggio in un incidente aereo avvenuto sulle montagne sopra Gorno, nella zona dell’alpeggio Grina. L’allarme è scattato intorno alle 15.40 di lunedì 25 maggio, quando al 112 è arrivata la segnalazione della caduta di un aliante a motore. I primi soccorritori giunti sul posto hanno purtroppo constatato i l decesso del pilota.

Gorno, precipita nei boschi con l’aliante a motore: muore 68enne - Foto
L’elicottero dei vigili del fuoco a Gorno

La vittima è un inglese di 68 anni che stava partecipando a una gara internazionale partita alle 13 da Varese. Era da solo a bordo del suo moto-aliante, che si è schiantato nei boschi sopra Gorno, in Val del Riso.

I carabinieri hanno raccolto la testimonianza di un altro partecipante alla gara: ha visto l’inglese perdere quota e cadere a terra. L’allarme è scattato subito, ma i soccorsi sono stati vani. Subito sono scattate le operazioni di recupero, rese complesse dalla zona montana in cui è avvenuto l’incidente.

Sul posto il Soccorso alpino e l’elisoccorso del 118 di Bergamo. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Clusone, incaricati degli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Altri piloti in zona hanno segnalato di aver sentito il forte boato dello schianto del motoaliante. La salma del pilota è stata trasferita all’ospedale Papa Giovanni XXIII a disposizione del magistrato, l’aliante è stato posto sotto sequestro.

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