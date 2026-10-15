I ladri forzano una porta sul retro: furto nella parrocchiale di Castione
IL CASO. Potrebbero mancare un calice e due corone della Madonna del Rosario. Indagano i carabinieri, al vaglio le immagini della videosorveglianza.Lettura meno di un minuto.
Castione della Presolana
Furto nella notte tra martedì e mercoledì 14 ottobre nella Chiesa di Sant’Alessandro Martire a Castione della Presolana dove ignoti si sono introdotti tra le 2 e le 5 del mattino forzando una porta sul retro della parrocchiale e sottraendo oggetti liturgici.
Mentre la parrocchia sta verificando il materiale che potrebbe essere stato rubato dai ladri, pare manchino un calice liturgico e due corone metalliche della Madonna del Rosario.
Mercoledì mattina 14 ottobre sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Clusone e del nucleo Tpc - Tutela Patrimonio Culturale di Monza che hanno effettuato i rilievi e stanno acquisendo e verificando le immagini dell’impianto di videosorveglianza di cui è provvista la chiesa.
«Stiamo cercando di ricostruire cosa è successo e cosa è stato sottratto - spiega il parroco don Paolo Biffi, in pellegrinaggio ad Assisi da giovedì - siamo in collegamento con le forze dell’Ordine (carabinieri di Clusone e di Monza) e con l’ufficio per i beni culturali della Diocesi. Il dispiacere della comunità di Castione sta nel fatto che sia stato violato un luogo sacro anche se, ci tengo a precisare, non sono stati fatti gesti sacrilegi, ma si sono introdotti con la forza nella parrocchiale».
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