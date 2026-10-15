I ladri forzano una porta sul retro: furto nella parrocchiale di Castione

Furto nella notte tra martedì e mercoledì 14 ottobre nella Chiesa di Sant’Alessandro Martire a Castione della Presolana dove ignoti si sono introdotti tra le 2 e le 5 del mattino forzando una porta sul retro della parrocchiale e sottraendo oggetti liturgici.

Mentre la parrocchia sta verificando il materiale che potrebbe essere stato rubato dai ladri, pare manchino un calice liturgico e due corone metalliche della Madonna del Rosario.

Mercoledì mattina 14 ottobre sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Clusone e del nucleo Tpc - Tutela Patrimonio Culturale di Monza che hanno effettuato i rilievi e stanno acquisendo e verificando le immagini dell’impianto di videosorveglianza di cui è provvista la chiesa.