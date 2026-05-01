Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana Venerdì 01 Maggio 2026

Il ponte del 1° maggio da vivere in quota, riapre i battenti il rifugio Curò

TEMPO LIBERO. Le Orobie si preparano al ponte del 1° maggio con buone prospettive di presenze nei rifugi. Riapre il Curò, mentre le altre strutture avvieranno gradualmente la stagione tra maggio e giugno.

Mirco Bonacorsi
Mirco Bonacorsi

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il ponte del 1° maggio da vivere in quota, riapre i battenti il rifugio Curò
Il rifugio Curò

Orobie

Lo scorso martedì notte la neve è tornata a imbiancare le montagne orobiche fin verso i 2.300/2.400 metri di quota ma si è trattato di un fenomeno del tutto coreografico di cui gli escursionisti, già da giovedì, non hanno più trovato traccia. Le prospettive sulle presenze ai nostri rifugi durante questo lungo ponte sono sicuramente positive, soprattutto in considerazione di quelle già registrate nei precedenti fine settimana.

Proprio nella giornata del 1° maggio riaprirà i battenti il rifugio Curò che, malgrado la presenza in quota di un quantitativo di neve più limitato rispetto allo scorso anno, potrà rappresentare un comodo punto di appoggio per gli appassionati di scialpinismo che decidano di compiere uno dei tanti itinerari che la zona offre. Tutti i sentieri di accesso sono percorribili.

Al Merelli al Coca la stagione prenderà ufficialmente il via sabato 9 maggio ma per l’apertura continuativa molto dipenderà dalle tempistiche legate alle opere di ristrutturazione pianificate dal Cai di Bergamo. «I lavori, che inizieranno a breve – fa sapere il gestore Fabrizio Gonella – interesseranno la cantina e il locale invernale. In quest’ultimo, in particolare, verranno tolte le perline dalle pareti, rifatto il pavimento con il posizionamento delle piastrelle e poi sostituiti i letti, materassi e cuscini».

Sul fronte scalvino, come conferma Chicco Zani, il rifugio Albani aprirà i battenti il 5 giugno e, già dalla settimana successiva, lo farà in modo continuativo. Ancora da valutare invece la possibile data di apertura del Tagliaferri, a 2.325 metri di quota sopra Schilpario. «Pensavamo di salire il prossimo fine settimana – fa sapere Stefania Tagliaferri – per valutare la disponibilità di acqua alla sorgente; per quanto riguarda il quantitativo di neve ancora presente al suolo è sicuramente molto inferiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno».

Prosegue senza soluzione di continuità l’attività al rifugio Alpe Corte, sopra Valcanale di Ardesio. «Nel fine settimana siamo sempre aperti – fa sapere Fiorella Rodigari – e dal 29 maggio il nostro servizio diventerà continuativo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valbondione
Tempo libero
Turismo
Vacanze
Ambiente
natura
Sport
alpinismo
Fabrizio Gonella
Chicco Zani
Fiorella Rodigari
Mirco Bonacorsi
Cai di Bergamo