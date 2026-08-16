In tremila a Valbondione per lo spettacolo delle cascate del Serio - Foto e video

Si è tenuta oggi domenica 16 agosto la terza apertura stagionale delle cascate del Serio . In base ai ticket parcheggi rilasciati dall’Associazione giovani del paese, che si occupa della loro gestione, è stato possibile stabilire la presenza di circa tremila persone sul territorio di Valbondione.

Nei pressi dell’Osservatorio faunistico subito dopo il salto dell’acqua ha preso il via il concerto Natural Thing, che ha visto come protagonisti Greta Caserta (voce) e Michele Gentilini (chitarra). Un breve scroscio dalle 12,30 non ha comunque rovinato la giornata in quota dei tanti presenti.