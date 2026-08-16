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Cronaca / Valle Seriana Domenica 16 Agosto 2026

In tremila a Valbondione per lo spettacolo delle cascate del Serio - Foto e video

L’EVENTO. Subito dopo il salto dell’acqua è andato in scena il concerto «Natural Thing» con Greta Caserta e Michele Gentilini.

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Mirco Bonacorsi
Mirco Bonacorsi

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In tremila a Valbondione per lo spettacolo delle cascate del Serio - Foto e video
Lo spettacolo delle cascate del Serio
(Foto di Bonacorsi)

Valbondione

Si è tenuta oggi domenica 16 agosto la terza apertura stagionale delle cascate del Serio. In base ai ticket parcheggi rilasciati dall’Associazione giovani del paese, che si occupa della loro gestione, è stato possibile stabilire la presenza di circa tremila persone sul territorio di Valbondione.

In tremila a Valbondione per lo spettacolo delle cascate del Serio - Foto e video
Escursionisti in cammino già dalla mattinata
(Foto di Bonacorsi)
In tremila a Valbondione per lo spettacolo delle cascate del Serio - Foto e video
Lo spettacolo delle cascate
(Foto di Bonacorsi)

Nei pressi dell’Osservatorio faunistico subito dopo il salto dell’acqua ha preso il via il concerto Natural Thing, che ha visto come protagonisti Greta Caserta (voce) e Michele Gentilini (chitarra). Un breve scroscio dalle 12,30 non ha comunque rovinato la giornata in quota dei tanti presenti.

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