Pradalunga, 71enne muore carbonizzato mentre brucia sterpaglie
LA TRAGEDIA. L’incidente mortale martedì 4 agosto alle 16 nella frazione Cornale.Lettura meno di un minuto.
Pradalunga
I vigili del fuoco di Bergamo hanno ritrovato il corpo carbonizzato di un uomo di 71 anni, Antonio Valoti, durante le operazioni di spegnimento di un piccolo incendio che si era sviluppato a Cornale di Pradalunga, in via Spersiglio in una proprietà privata. L’allarme è scattato alle 15.50 di martedì 4 agosto.
La prima ipotesi al vaglio dei carabinieri di Clusone e dei forestali di Trescore è che l’uomo avesse acceso un fuoco di pulitura delle sterpaglie in un bosco di sua proprietà, quando è svenuto per il calore e per il fumo respirato per poi essere investito dalle fiamme.
Si profila come un tragico incidente, dunque, la morte di Antonio Valoti, pensionato 71enne del paese. Lascia la moglie e tre figli.
Sul posto anche la protezione civile di Pradalunga.
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