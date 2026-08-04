Pradalunga, 71enne muore carbonizzato mentre brucia sterpaglie

I vigili del fuoco di Bergamo hanno ritrovato il corpo carbonizzato di un uomo di 71 anni, Antonio Valoti , durante le operazioni di spegnimento di un piccolo incendio che si era sviluppato a Cornale di Pradalunga, in via Spersiglio in una proprietà privata. L’allarme è scattato alle 15.50 di martedì 4 agosto.

La prima ipotesi al vaglio dei carabinieri di Clusone e dei forestali di Trescore è che l’uomo avesse acceso un fuoco di pulitura delle sterpaglie in un bosco di sua proprietà, quando è svenuto per il calore e per il fumo respirato per poi essere investito dalle fiamme.