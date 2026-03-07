Incidente a Nembro, statale 671 chiusa in entrambe le direzioni: nove feriti
LO SCHIANTO. Alle 17.40 sono intervenuti i soccorsi, feriti non gravi ma forti ripercussioni sul traffico.
Nembro
La strada statale 671 della Val Seriana è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni all’altezza di Nembro, in provincia di Bergamo, a causa di un incidente stradale alle 17.40 di sabato 7 marzo.
Il sinistro ha coinvolto più veicoli. Nell’impatto sono rimaste ferite nove persone. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata, la circolazione è stata interrotta e il traffico viene deviato sul posto lungo la viabilità provinciale alternativa.
Sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco, oltre al l personale di Anas, impegnato nella gestione della viabilità e nelle operazioni necessarie per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.
Per i soccorsi sono intervenute due ambulanze (una della Padana Emergenza e l’altra della Croce Rossa di Seriate) e un’automedica.
