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Cronaca / Valle Seriana Giovedì 06 Agosto 2026

Intossicati dopo aver mangiato bacche di belladonna scambiate per mirtilli

ATTENZIONE. Due casi mercoledì 5 agosto al Pronto soccorso di Piario, non sono gravi. L’Asst mette in allerta: «Vengono scambiate per mirtilli, possono avere conseguenze molto gravi per la salute».

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Intossicati dopo aver mangiato bacche di belladonna scambiate per mirtilli
Le bacche di belladonna vengono spesso scambiate per mirtilli

Piario

Sono arrivati mercoledì al pronto soccorso dell’ospedale di Piario con allucinazioni e pupille dilatate: due componenti della stessa famiglia – hanno poi scoperto i medici – avevano mangiato una discreta dose di bacche di belladonna che avevano trovato nei boschi di Clusone, scambiandole per mirtilli. Non è ancora il caso di parlare di allarme, ma dall’Asst Bergamo Est arriva un alert, per evitare che si ripetano casi simili soprattutto tra i villeggianti che non conoscono i nostri boschi.

Possono esserci «conseguenze molto gravi» per la salute

«A seguito di alcuni accessi al Pronto soccorso dell’ospedale di Piario dovuti all’ingestione di bacche di belladonna scambiate per mirtilli – scrive in una nota l’Asst – riteniamo fondamentale richiamare l’attenzione della popolazione su un rischio che può avere conseguenze molto gravi per la salute. La belladonna è una pianta altamente velenosa e le sue bacche, per colore e forma, possono essere facilmente confuse con i mirtilli, soprattutto da chi frequenta boschi e sentieri. Per questo invitiamo tutti i cittadini a non raccogliere e non consumare bacche o altri frutti spontanei se non vi è la certezza assoluta della loro commestibilità».

I due intossicati non sono gravi

«L’intossicazione è caratterizzata da allucinazioni e disordini psicomotori»

Le due persone intossicate fortunatamente non sono gravi, ma l’ingestione di grandi quantità di belladonna è molto pericolosa. L’Orto botanico di Bergamo spiega che «l’intossicazione è caratterizzata da allucinazioni e disordini psicomotori (movimenti stereotipi di danza, risa, urla, sensazione di levitazione). A una prima fase eccitatoria e allucinatoria seguono i classici sintomi dell’avvelenamento muscarinico: dilatazione delle pupille, secchezza delle fauci, rossore cutaneo, disturbi cardiocircolatori e infine paralisi respiratoria».

La somiglianza con il mirtillo

Il frutto è una bacca con un colore simile a quello del mirtillo: la maggior parte degli avvelenamenti da belladonna riguardano bambini, che non conoscendo la pianta ne assaggiano i frutti attratti dal colore.

Ad aggravare la probabilità di ingestione vi è anche il fatto che, sorprendentemente per un frutto contente alcaloidi, non ha sapore spiccatamente amaro. Le bacche di belladonna bloccano anche la sudorazione impedendo così la regolazione termica e portando a rapida ipertermia, cosa ancora più pericolosa quando il clima è torrido. L’intossicazione è trattata con lavanda gastrica e carbone attivo per eliminare il veleno o almeno rallentarne l’assorbimento, con sedativi, bagni freddi e altri rimedi per mitigare l’ipertermia.

Obiettivo, prevenzione

«La prevenzione passa anche dall’informazione – conclude l’Asst –: un gesto di prudenza può evitare gravi intossicazioni e l’accesso al Pronto soccorso. Continueremo a promuovere iniziative di sensibilizzazione per tutelare la salute della comunità, in particolare durante il periodo estivo, quando aumenta la frequentazione delle aree montane e boschive».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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