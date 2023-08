La Minimarcia dei supereroi è ai blocchi di partenza: iscrizioni aperte

Mancano pochi giorni alla 41esima edizione della tradizionale Minimarcia di Selvino, organizzata dagli Amici di Berto del patron Angelo Bertocchi, con la collaborazione di volontari e associazioni selvinesi. La Minimarcia di Berto è una marcia non competitiva di circa 4 chilometri di facile percorrenza, adatta per tutte le età, anche per passeggini e carrozzine, tra le vie e i parchi di Selvino con sorprese sul percorso. L’edizione di quest’anno, in programma per il 19 agosto, avrà come tema i supereroi. Le iscrizioni sono aperte dai giorni scorsi presso la Casa di Berto in Corso Monte Rosa (tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18).

Maglietta e palloncino

Si riceveranno, salvo esaurimento scorte, anche il giorno dell’evento nella piazza del Comune, fino a poco prima della partenza, in programma alle 10.Gli iscritti riceveranno la maglietta gialla dei SuperBerto, il punchball di Berto, caramelle a scelta, trinketto e colla; poco prima della partenza ritireranno il tradizionale palloncino e al termine della Minimarcia una sacca con merendina e succo, una lavagnetta e delle caramelle. Per chi non può recarsi a Selvino per l’iscrizione e non vuole rischiare di non trovare posto la mattina, è a disposizione il servizio di prenotazione tramite il sito www.minimarcia.it.

Majorettes e wrestling