La neve è arrivata puntuale, fiocchi a quote medie - Video

La neve è arrivata puntuale nella notte a quote di media montagna, generalmente sopra i settecento metri. Al momento non si registrano accumuli degni di nota, solo qualche centimetro. La parte più intensa della precipitazione, tuttavia, dovrebbe incidere nelle prossime ore con altra neve: con il progressivo innalzamento dello zero termico in giornata, anche la quota del manto bianco si porterà verso i mille metri.