Maltempo in Bergamasca: pioggia diffusa e neve solo oltre i 2.300 metri

Dopo le blande ed isolate precipitazioni che hanno caratterizzato martedì e mercoledì 11 novembre, le condizioni meteo hanno subìto un peggioramento più significativo nella mattinata di giovedì 12 novembre. La conferma è arrivata dalle stazioni del Centro meteo lombardo distribuite sul nostro territorio che, alle ore 15, registravano accumuli abbastanza uniformi e che variavano dai 23 millimetri della Baita Termen (Monte Pora) ai 21 di Treviglio, 19 di Mozzo e Roncobello, 14 di Gorno e Costa Volpino, fino ai 10 di Cene.

Redorta e Coca visti dalle piste di Lizzola Ma le stesse strumentazioni hanno però evidenziato come le temperature abbiano subìto un leggero rialzo rispetto allo scorso sabato quando la linea della neve aveva raggiunto i 1600/1700 metri di quota; giovedì, infatti, attorno ai 2000 metri la minima ha segnato 3,7 gradi al rifugio Passo S. Marco (Mezzoldo), 3,4 a Capanna 2000 (Oltre il Colle) e 2,7 al rifugio Curò (Valbondione).