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Cronaca / Valle Seriana Giovedì 12 Novembre 2026

Maltempo in Bergamasca: pioggia diffusa e neve solo oltre i 2.300 metri

IL METEO. Giovedì 12 novembre accumuli fino a 23 millimetri sul Monte Pora. Temperature in lieve rialzo: sulle Orobie imbiancate soltanto le quote più alte.

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Mirco Bonacorsi
Mirco Bonacorsi

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Maltempo in Bergamasca: pioggia diffusa e neve solo oltre i 2.300 metri
La Conca del Barbellino e il Pizzo Recastello sulla destra

Dopo le blande ed isolate precipitazioni che hanno caratterizzato martedì e mercoledì 11 novembre, le condizioni meteo hanno subìto un peggioramento più significativo nella mattinata di giovedì 12 novembre. La conferma è arrivata dalle stazioni del Centro meteo lombardo distribuite sul nostro territorio che, alle ore 15, registravano accumuli abbastanza uniformi e che variavano dai 23 millimetri della Baita Termen (Monte Pora) ai 21 di Treviglio, 19 di Mozzo e Roncobello, 14 di Gorno e Costa Volpino, fino ai 10 di Cene.

Maltempo in Bergamasca: pioggia diffusa e neve solo oltre i 2.300 metri
Redorta e Coca visti dalle piste di Lizzola

Ma le stesse strumentazioni hanno però evidenziato come le temperature abbiano subìto un leggero rialzo rispetto allo scorso sabato quando la linea della neve aveva raggiunto i 1600/1700 metri di quota; giovedì, infatti, attorno ai 2000 metri la minima ha segnato 3,7 gradi al rifugio Passo S. Marco (Mezzoldo), 3,4 a Capanna 2000 (Oltre il Colle) e 2,7 al rifugio Curò (Valbondione).

Valori termici che hanno quindi permesso il ritorno della neve solo a quote decisamente elevate: le immagini catturate dalla web-cam posizionata al rifugio Curò evidenziano infatti come le precipitazioni nevose abbiano imbiancato il versante nord del Pizzo Recastello solamente oltre i 2300/2400 metri, così come quella di Nuova Lizzola orientata sui pizzi Redorta e Coca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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