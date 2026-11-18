L’area dell’ex colonia sul Monte Farno, sopra l’abitato di Gandino, è pronta a rifiorire per offrire un luogo di incontro a famiglie, turisti ed escursionisti. L’intervento di riqualificazione è al punto di svolta: sono stati aggiudicati da poco i lavori, che dovrebbero concludersi in primavera. Verrà realizzato un parco tematico per la valorizzazione del territorio rurale del Farno attraverso la promozione di un turismo sostenibile, con lo scopo di promuovere la Val Gandino, che comprende anche i comuni di Casnigo, Cazzano Sant’Andrea, Peia e Leffe e dalle rispettive montagne.

I dettagli del progetto

Nello specifico, laddove sorgeva la colonia e nelle aree tutto intorno verranno realizzati spazi verdi per famiglie ed escursionisti, con percorsi pedonali, aree per il relax e giochi per i bambini.

Gandino rendering dell'aria verde che sarà realizzata la posto dell’ex colonia del Monte Farno A luglio era stato approvato il progetto esecutivo redatto dall’architetto Elia Franchina e ora il cantiere è stato aggiudicato alla ditta Edilstrade di Peia. Il quadro economico dell’opera ammonta a 250mila euro, dei quali 147.500 finanziati dal Gal Presolana e Laghi bergamaschi, mentre il resto è coperto da fondi comunali.

«L’intervento – spiega il sindaco di Gandino, Filippo Servalli – conclude un lungo percorso volto al recupero dell’area dell’edificio che un tempo ospitava la colonia estiva delle Suore Orsoline e che versava in situazione di abbandono e degrado. In primis è stato insediato un nuovo infopoint, inaugurato nel giugno del 2024». Un intervento che era costato 330mila euro, coperti per 179mila da un altro contributo del Gal.

In seguito, dopo anni di attesa è stato demolito quasi completamente l’edificio della colonia: i lavori sono stati eseguiti alla fine del 2025. «Al suo posto, sorgerà un’area di sosta per famiglie, escursionisti e turisti – prosegue il sindaco –. I lavori, al via entro fine novembre, dovrebbero durare sei mesi ed essere completati tra marzo e aprile».

Il punto ristoro

E manca ancora la ciliegina sulla torta: «Negli scorsi mesi – spiega ancora Servalli – si è chiusa la manifestazione di interesse per realizzare il punto ristoro, che avendo valenza commerciale non sarà finanziata direttamente con le risorse pubbliche. Ora attendiamo le proposte dei possibili investitori che avevano partecipato alla manifestazione di interesse; l’obiettivo è lanciare il bando di gara per fine anno».

Con l’attivazione del punto ristoro (l’obiettivo è che venga ricavato all’interno del frammento rimasto in piedi dell’ex colonia post demolizione), l’area potrebbe consentire anche il pernottamento degli escursionisti, magari gruppi di giovani, attraverso la previsione di piccole strutture ricettive, come piccoli bivacchi o bungalow. Tutto da definire, comunque, nell’ambito del bando che verrà rivolto ai privati.

Valle Seriana L'innevata conca del Farno vista dal Pizzo Formico. Foto di Luca Facchi, Travagliato (Brescia)

(Foto di Luca Tiraboschi)

Parcheggi e traffico

Insieme alla realizzazione del parco tematico, va ricordata una serie di interventi correlati. Ad esempio, sono stati ridisegnati i parcheggi e a breve verranno anche realizzate due postazioni per il car sharing (davanti alla scuola materna di Gandino e in cima al Farno) in modo da decongestionare il traffico sul monte. Questo progetto comporta una spesa di 130mila euro, di cui 96mila stanziati dalla Regione Lombardia.