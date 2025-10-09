Gandino, al posto dell’ex colonia del Monte Farno un’area verde

Un pezzo di storia di Gandino se ne va. È iniziata la demolizione dell’ex colonia del Monte Farno, dove molti gandinesi hanno lasciato i ricordi fanciulleschi: un tempo era gestita dalle Suore Orsoline che d’estate vi ospitavano i ragazzi. Dismessa da trent’anni, all’inizio del Nuovo millennio è stata acquistata dal Comune e, tramontate le possibilità di riqualificarla, è sorta l’idea della demolizione nell’ottica di far nascere una nuova area verde. Ma l’abbattimento è parziale: «Rimarrà in piedi parte del piano terra e qualcosa del primo piano per ricavarne, un indomani, un’area ricreativa, come un chiosco o un piccolo alloggio», spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Aldo Bernardi.