Giovedì 09 Ottobre 2025
Gandino, al posto dell’ex colonia del Monte Farno un’area verde
I LAVORI. All’inizio del Nuovo millennio è stata acquistata dal Comune. Il nuovo progetto dopo che tramontate le possibilità di riqualificarla.
Gandino
Un pezzo di storia di Gandino se ne va. È iniziata la demolizione dell’ex colonia del Monte Farno, dove molti gandinesi hanno lasciato i ricordi fanciulleschi: un tempo era gestita dalle Suore Orsoline che d’estate vi ospitavano i ragazzi. Dismessa da trent’anni, all’inizio del Nuovo millennio è stata acquistata dal Comune e, tramontate le possibilità di riqualificarla, è sorta l’idea della demolizione nell’ottica di far nascere una nuova area verde. Ma l’abbattimento è parziale: «Rimarrà in piedi parte del piano terra e qualcosa del primo piano per ricavarne, un indomani, un’area ricreativa, come un chiosco o un piccolo alloggio», spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Aldo Bernardi.
La demolizione
L’edificio, costruito negli anni Sessanta, supera i 2.300 metri quadrati di superficie. «Entro la fine della settimana prossima – prosegue Bernardi – la gran parte della demolizione sarà terminata. Partiranno così le altre fasi: il recupero del materiale, la creazione dell’area verde e l’ampliamento del parcheggio pochi metri più a valle. Perderemo i 50 stalli di sosta presenti attualmente nell’area antistante all’ex colonia, ma amplieremo il parcheggio sottostante, che da 25 passerà a 58. Quindi la perdita è ridotta a una ventina di stalli».
Per questa prima fase di lavori il Comune ha messo sul piatto 350mila euro, derivanti da avanzo di amministrazione e dalla vendita di alcune cascine. «Per i seguenti step –ha detto Bernardi – cercheremo di partecipare ai bandi per finanziare un progetto da quasi un milione».
Un nuovo volto all’accesso del Farno
L’area andrà a integrarsi con quella dell’Infopoint inaugurato lo scorso anno per dare un nuovo volto all’accesso del Farno. Inevitabile la nostalgia dei compaesani: «la precedente amministrazione - ricorda Bernardi - aveva valutato la costruzione di una struttura più ampia, finanziata dalla Regione (con mezzo milione, ndr), ma l’aumento dei costi e il dimezzamento del contributo avevano costretto alla rinuncia».
