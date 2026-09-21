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Cronaca / Valle Seriana Lunedì 21 Settembre 2026

Morta a Gallipoli, martedì i funerali ad Albino

IL LUTTO. La salma di Carla Testa, 74 anni, è arrivata domenica mattina nell’abitazione di via Einaudi. Tanti amici per salutarla.

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Morta a Gallipoli, martedì i funerali ad Albino
La chiesa parrocchiale San Giuliano di Albino

È arrivata domenica mattina nell’abitazione di via Einaudi 3, ad Albino, la salma di Carla Testa, la pensionata di 74 anni morta all’improvviso venerdì nel mare di Gallipoli, in provincia di Lecce.

Il funerale dovrebbe tenersi martedì alle 10 (data da confermare) nella parrocchiale di San Giuliano. La scomparsa della pensionata ha destato profonda commozione e in molti si sono stretti ai due figli e agli altri parenti in queste ore. In particolare i tanti amici con cui Carla Testa condivideva l’impegno sociale, dalla Terza Università alla rete dei Gruppi di acquisto solidale.

Tutti ricordano la disponibilità della 74enne a favore degli altri, la dedizione e la preparazione in ciò che faceva. Non a caso, alle comunicazioni delle diverse realtà ai propri soci per segnalare la tragedia costata la vita alla volontaria, in molti hanno risposto con incredulità e parole di sincera partecipazione e cordoglio. Quelli della Terza Università poco prima avevano ricevuto il programma delle prossime attività, compreso il corso che partirà l’1 ottobre sulla musica di cui Testa era una delle referenti. Gli ultimi dettagli sarebbero stati messi a punto proprio al suo rientro dal trekking con un gruppo di Bologna e che venerdì era arrivato nel Salento.

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